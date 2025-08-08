Нардеп розкрив алгоритм роботи ТЦК — деталі

Працівник ТЦК перевіряє документи у чоловіка. Ілюстративне фото: 20minut

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок заявив, що у працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) є певний "мобілізаційний план". Крім того, він пояснив, що відбувається у разі невиконання цього "плану".

Про все це Сергій Євтушок розповів в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 8 серпня.

Чи карають ТЦК за невиконання мобілізаційного "плану"

Нардеп розповів, що раніше працівників ТЦК, які "не виконували мобілізаційний план", відправляли на фронт.

Сергій Євтушок заявив, що хоч 90% співробітників ТЦК і побували у зоні бойових дій, вони працюють у жорстких рамках "планів".

Нардеп пояснив, що у ТЦК працює чіткий алгоритм або навіть механізм: їм доводять певні аудити, показники, які вони повинні виконувати. Водночас як розповів посадовець, якщо "план" не виконується, то це вже впливає на керівництво тих ТЦК через вище керівництво, яке дає догани.

"Зараз всі ТЦК на 90% укомплектовані людьми, які пройшли війну. Це правда. Але разом з тим їх потрібно було спочатку лікувати, реабілітувати. Травми війни вони дійсно впливають на поведінку. Не хочу думати, що люди, які працюють в ТЦК, не розуміють як потрібно поводитися з людьми. Я думаю, що вони дуже чітко розуміють.

Проте в ТЦК працює чіткий алгоритм, механізм — їм доводять певні аудити, показники, які вони повинні виконувати. Якщо вони не виконують, то це вже впливає на керівництво цих ТЦК через вище керівництво, яке видає догани, і по вертикалі.

Раніше діяла така схема — якщо ТЦК не забезпечує належний відсоток по мобілізаційних заходах, то такі працівники відправлялися до зони бойових дій тощо", — пояснив нардеп.

Раніше Сергій Євтушок заявив, що впровадження бодікамер для працівників ТЦК може суттєво знизити кількість правопорушень.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2025 року усі працівники ТЦК зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.