Нардеп раскрыл алгоритм работы ТЦК — детали

Народный депутат от фракции "Батьківщина" Сергей Евтушок заявил, что у работников территориальных центров комплектования (ТЦК) есть определенный "мобилизационный план". Кроме того, он объяснил, что происходит в случае невыполнения этого "плана".

Обо всем этом Сергей Евтушок рассказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 8 августа.

Наказывают ли ТЦК за невыполнение мобилизационного "плана"

Нардеп рассказал, что ранее работников ТЦК, которые "не выполняли мобилизационный план", отправляли на фронт.

Сергей Евтушок заявил, что хоть 90% сотрудников ТЦК и побывали в зоне боевых действий, они работают в жестких рамках "планов".

Нардеп объяснил, что в ТЦК работает четкий алгоритм или даже механизм: им доводят определенные аудиты, показатели, которые они должны выполнять. В то же время как рассказал чиновник, если "план" не выполняется, то это уже влияет на руководство тех ТЦК через высшее руководство, которое дает выговоры.

"Сейчас все ТЦК на 90% укомплектованы людьми, которые прошли войну. Это правда. Но вместе с тем их нужно было сначала лечить, реабилитировать. Травмы войны они действительно влияют на поведение. Не хочу думать, что люди, которые работают в ТЦК, не понимают как нужно обращаться с людьми. Я думаю, что они очень четко понимают.

Однако в ТЦК работает четкий алгоритм, механизм — им доводят определенные аудиты, показатели, которые они должны выполнять. Если они не выполняют, то это уже влияет на руководство этих ТЦК через высшее руководство, которое выдает выговоры, и по вертикали.

Ранее действовала такая схема — если ТЦК не обеспечивает должный процент по мобилизационным мероприятиям, то такие работники отправлялись в зоны боевых действий и т.д.", — объяснил нардеп.

Ранее Сергей Евтушок заявил, что внедрение бодикамер для работников ТЦК может существенно снизить количество правонарушений.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.