Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП

Міністерство оборони України посилює прозорість роботи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Відтак, з 1 вересня усі працівники ТЦК зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у четвер, 7 серпня, в Telegram.

Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК — деталі

Глава Міноборони зазначив, що з 1 вересня 2025 року усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

За словами Шмигаля, цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін.

"Наразі забезпеченість засобами фіксації становить близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів", — повідомив міністр оборони України.

