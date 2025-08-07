Відео
Головна ТЦК В Міноборони анонсували відеофіксацію роботи ТЦК — що відомо

В Міноборони анонсували відеофіксацію роботи ТЦК — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 12:26
Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП
Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: АрміяInform

Міністерство оборони України посилює прозорість роботи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Відтак, з 1 вересня усі працівники ТЦК зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у четвер, 7 серпня, в Telegram.

Читайте також:

Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК — деталі

Глава Міноборони зазначив, що з 1 вересня 2025 року усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

За словами Шмигаля, цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін.

"Наразі забезпеченість засобами фіксації становить близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів", — повідомив міністр оборони України.

ТЦК зміни
Скриншот повідомлення глави Міноборони/Telegram

Раніше ми інформували, чи потрібно додатково оформлювати відстрочку від мобілізації, якщо військовозобов’язаний громадянин отримав бронювання.

Також ми пояснювали, як українцям перевірити, чи у них є бронь від мобілізації.

Денис Шмигаль ЗСУ мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
