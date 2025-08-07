Відео
Україна
Бронь на роботі — чи треба йти в ТЦК по відстрочку

Бронь на роботі — чи треба йти в ТЦК по відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 00:30
Бронювання від мобілізації на роботі - чи треба оформлювати відстрочку в ТЦК
Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП

Якщо військовозобов’язаний громадянин отримав бронювання, йому не потрібно додатково оформлювати відстрочку від мобілізації. Також не потрібно і відвідувати територіальний центр комплектування для інформування ТЦК про бронювання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Бронювання і відстрочка

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, запущений після початку повномасштабно\ї війни та оголошення воєнного стану.

Працівники стратегічно важливих для української економіки підприємств мають право бути заброньованими від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який оформлює бронювання.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому іти у ТЦК і оформлювати там відстрочку на основі отриманого бронювання.

"Оформлювати додатково відстрочку при бронюванні не треба", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи треба звертатися до ТЦК

За словами юриста, це має відбутися автоматично після звернення підприємства у "Дію", де і оформлюється бронювання.

Айвазян наголосив, що громадянину взагалі не потрібно звертатися у територіальний центр комплектування.

"Не треба також додатково інформувати про бронювання ТЦК", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як українцям перевірити, чи у них є бронь від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна оформити бронь без оновлення даних.

мобілізація бронювання відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
