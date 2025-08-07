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Главная ТЦК Бронь на работе — надо ли идти в ТЦК за отсрочкой

Бронь на работе — надо ли идти в ТЦК за отсрочкой

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 00:30
Бронирование от мобилизации на работе - нужно ли оформлять отсрочку в ТЦК
Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

Если военнообязанный гражданин получил бронирование, ему не нужно дополнительно оформлять отсрочку от мобилизации. Также не нужно и посещать территориальный центр комплектования для информирования ТЦК о бронировании.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, запущенный после начала полномасштабной войны и объявления военного положения.

Работники стратегически важных для украинской экономики предприятий имеют право быть забронированными от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который оформляет бронирование.

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему идти в ТЦК и оформлять там отсрочку на основе полученного бронирования.

"Оформлять дополнительно отсрочку при бронировании не надо", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Нужно ли обращаться в ТЦК

По словам юриста, это должно произойти автоматически после обращения предприятия в "Дію", где и оформляется бронирование.

Айвазян отметил, что гражданину вообще не нужно обращаться в территориальный центр комплектования.

"Не надо также дополнительно информировать о бронировании ТЦК", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, как украинцам проверить, есть ли у них бронь от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли оформить бронь без обновления данных.

мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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