Бронирование от мобилизации на работе - нужно ли оформлять отсрочку в ТЦК

Бронь на работе — надо ли идти в ТЦК за отсрочкой
Если военнообязанный гражданин получил бронирование, ему не нужно дополнительно оформлять отсрочку от мобилизации. Также не нужно и посещать территориальный центр комплектования для информирования ТЦК о бронировании.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Бронирование и отсрочка
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, запущенный после начала полномасштабной войны и объявления военного положения.
Работники стратегически важных для украинской экономики предприятий имеют право быть забронированными от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который оформляет бронирование.
Мужчина поинтересовался, нужно ли ему идти в ТЦК и оформлять там отсрочку на основе полученного бронирования.
"Оформлять дополнительно отсрочку при бронировании не надо", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Нужно ли обращаться в ТЦК
По словам юриста, это должно произойти автоматически после обращения предприятия в "Дію", где и оформляется бронирование.
Айвазян отметил, что гражданину вообще не нужно обращаться в территориальный центр комплектования.
"Не надо также дополнительно информировать о бронировании ТЦК", — подчеркнул адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, как украинцам проверить, есть ли у них бронь от мобилизации.
Добавим, мы сообщали о том, можно ли оформить бронь без обновления данных.
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