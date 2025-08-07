Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК В Минобороны анонсировали видеофиксацию работы ТЦК — что известно

В Минобороны анонсировали видеофиксацию работы ТЦК — что известно

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 12:26
Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП
Работники ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК

Министерство обороны Украины усиливает прозрачность работы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Следовательно, с 1 сентября все работники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в четверг, 7 августа, в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК — детали

Глава Минобороны отметил, что с 1 сентября 2025 года все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.

По словам Шмыгаля, этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон.

"Сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%. Продолжается работа по закупке дополнительных средств", — сообщил министр обороны Украины.

ТЦК зміни
Скриншот сообщения главы Минобороны/Telegram

Ранее мы информировали, нужно ли дополнительно оформлять отсрочку от мобилизации, если военнообязанный гражданин получил бронирование.

Также мы объясняли, как украинцам проверить, есть ли у них бронь от мобилизации.

Денис Шмыгаль ВСУ мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации