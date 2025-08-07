Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП

В Минобороны анонсировали видеофиксацию работы ТЦК — что известно
Министерство обороны Украины усиливает прозрачность работы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Следовательно, с 1 сентября все работники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.
Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в четверг, 7 августа, в Telegram.
Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК — детали
Глава Минобороны отметил, что с 1 сентября 2025 года все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.
В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.
По словам Шмыгаля, этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон.
"Сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%. Продолжается работа по закупке дополнительных средств", — сообщил министр обороны Украины.
