Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП

Министерство обороны Украины усиливает прозрачность работы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Следовательно, с 1 сентября все работники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в четверг, 7 августа, в Telegram.

Глава Минобороны отметил, что с 1 сентября 2025 года все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.

По словам Шмыгаля, этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон.

"Сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%. Продолжается работа по закупке дополнительных средств", — сообщил министр обороны Украины.

