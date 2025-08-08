Відео
Головна ТЦК Нардеп пояснив, чому підтримує бодікамери для працівників ТЦК

Нардеп пояснив, чому підтримує бодікамери для працівників ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 11:26
Депутат підтримав запровадження бодікам для працівників ТЦК
Працівник ТЦК здійснює перевірку документів. Фото: Reuters

Народний депутат Сергій Євтушок вважає, що впровадження бодікамер для працівників територіальних центрів комплектування може суттєво знизити кількість правопорушень. Мовляв, ефект буде такий же, як це сталося у Національній поліції. 

Про це нардеп заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Нардеп пояснив, чому бодікамери для працівників ТЦК можуть мати позитивний ефект

За словами Євтушка, практика використання бодікамер у поліції вже довела свою ефективність: зменшилися як зловживання з боку правоохоронців, так і конфліктні ситуації з громадянами.

Він вважає, що подібний механізм контролю має бути запроваджений і в системі комплектування, де, за його словами, фіксуються численні випадки порушень прав людини.

"Бодікамера навіть стимулює інших людей, яких або зупиняє поліція, або якісь відбуваються процесуальні речі, від якихось незрозумілих рухів чи ще чогось. Тому думатиму, що те свавілля, яке здійснює ТЦК, при обов'язковому застосуванні камер дасть можливість уникнути цих порушень прав людини, які, на жаль, ми бачимо в різних відео", — сказав народний депутат. 

При цьому парламентарій визнав, що питання забезпечення ТЦК бодікамерами потребує вирішення — як щодо коштів, так і щодо логістики. Він висловив думку, що такі камери не є надто дорогими, а отже, їх можна придбати або коштом державного бюджету, або отримати як міжнародну допомогу.

Окремо Євтушок наголосив на важливості не лише закупити обладнання, а й забезпечити правильне зберігання та обробку відеоданих. 

"Є дуже чітка позиція, щоб тільки працівник центру комплектування виходить на роботу, тому це перший момент. Другий момент — це навчитися, швидко навчитися, як навчились поліцейські, використовувати без жодних проблем, знімати інформацію і користуватися цими камерами. Я не думаю, що в цьому будуть проблеми", — сказав Сергій Євтушок. 

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня всі працівники ТЦК будуть зобов'язані носити бодікамери.

Така ініціатива отримала схвальні відгуки, зокрема, речник УДА Сергій Братчук пояснив, чому це піде на користь.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
