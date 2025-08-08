Братчук заявив, що камери будуть стримувати порушників і ТЦК

Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: АрміяInform

У четвер, 7 серпня, Міноборони ініціювало обов'язкову відеофіксацію перевірку документів або вручення повісток з 1 вересня. Таким чином, камери будуть стримувати як порушників, так і представників ТЦК.

Про це в ефірі День.LIVE заявив речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук.

Що сказав Братчук про відеофіксацію вручення повісток

Речник УДА позитивно оцінив ініціативу і зазначив, що прозорість процедури важлива для довіри між суспільством і державними структурами.

"Це інструмент, який дозволить запобігати інсинуацій і випадків, коли відео потім перекручується. Ті порушники, які будуть провокувати відповідні дії, з огляду на камери, будуть принаймні більш обережними (в тому числі і ТЦК. — Ред.)", — резюмував він.

Зазначимо, що детальніше про нововведення можна дізнатися за цим посиланням.

Також ми писали, що днями омбудсмен Дмитро Лубінець відповів, чи мають право ТЦК застосовувати силу.