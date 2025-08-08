Відео
Головна ТЦК Камери будуть стримувати і порушників, і ТЦК, — Братчук

Камери будуть стримувати і порушників, і ТЦК, — Братчук

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 04:30
Братчук заявив, що камери будуть стримувати порушників і ТЦК
Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: АрміяInform

У четвер, 7 серпня, Міноборони ініціювало обов'язкову відеофіксацію перевірку документів або вручення повісток з 1 вересня. Таким чином, камери будуть стримувати як порушників, так і представників ТЦК.

Про це в ефірі День.LIVE заявив речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук.

Читайте також:

Що сказав Братчук про відеофіксацію вручення повісток

Речник УДА позитивно оцінив ініціативу і зазначив, що прозорість процедури важлива для довіри між суспільством і державними структурами.

"Це інструмент, який дозволить запобігати інсинуацій і випадків, коли відео потім перекручується. Ті порушники, які будуть провокувати відповідні дії, з огляду на камери, будуть принаймні більш обережними (в тому числі і ТЦК. — Ред.)", — резюмував він.

Зазначимо, що детальніше про нововведення можна дізнатися за цим посиланням.

Також ми писали, що днями омбудсмен Дмитро Лубінець відповів, чи мають право ТЦК застосовувати силу.

Сергій Братчук мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП відеозапис
Микола Кондратюк - Редактор
Автор:
Микола Кондратюк
