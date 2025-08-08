Братчук заявил, что камеры будут сдерживать нарушителей и ТЦК

Работники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: АрмияInform

В четверг, 7 августа, Минобороны инициировало обязательную видеофиксацию проверку документов или вручения повесток с 1 сентября. Таким образом, камеры будут сдерживать как нарушителей, так и представителей ТЦК.

Об этом в эфире День.LIVE заявил представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук.

Что сказал Братчук о видеофиксации вручения повесток

Спикер УДА положительно оценил инициативу и отметил, что прозрачность процедуры важна для доверия между обществом и государственными структурами.

"Это инструмент, который позволит предотвращать инсинуации и случаи, когда видео потом искажается. Те нарушители, которые будут провоцировать соответствующие действия, учитывая камеры, будут по крайней мере более осторожными (в том числе и ТЦК. — Ред.)", — резюмировал он.

