Братчук заявил, что камеры будут сдерживать нарушителей и ТЦК

Камеры будут сдерживать и нарушителей, и ТЦК, — Братчук
В четверг, 7 августа, Минобороны инициировало обязательную видеофиксацию проверку документов или вручения повесток с 1 сентября. Таким образом, камеры будут сдерживать как нарушителей, так и представителей ТЦК.
Об этом в эфире День.LIVE заявил представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук.
Что сказал Братчук о видеофиксации вручения повесток
Спикер УДА положительно оценил инициативу и отметил, что прозрачность процедуры важна для доверия между обществом и государственными структурами.
"Это инструмент, который позволит предотвращать инсинуации и случаи, когда видео потом искажается. Те нарушители, которые будут провоцировать соответствующие действия, учитывая камеры, будут по крайней мере более осторожными (в том числе и ТЦК. — Ред.)", — резюмировал он.
Отметим, что подробнее о нововведениях можно узнать по этой ссылке.
Также мы писали, что на днях омбудсмен Дмитрий Лубинец ответил, имеют ли право ТЦК применять силу.
Читайте Новини.LIVE!