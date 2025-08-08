Видео
Камеры будут сдерживать и нарушителей, и ТЦК, — Братчук

Камеры будут сдерживать и нарушителей, и ТЦК, — Братчук

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 04:30
Братчук заявил, что камеры будут сдерживать нарушителей и ТЦК
Работники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: АрмияInform

В четверг, 7 августа, Минобороны инициировало обязательную видеофиксацию проверку документов или вручения повесток с 1 сентября. Таким образом, камеры будут сдерживать как нарушителей, так и представителей ТЦК

Об этом в эфире День.LIVE заявил представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук.

Читайте также:

Что сказал Братчук о видеофиксации вручения повесток

Спикер УДА положительно оценил инициативу и отметил, что прозрачность процедуры важна для доверия между обществом и государственными структурами.

"Это инструмент, который позволит предотвращать инсинуации и случаи, когда видео потом искажается. Те нарушители, которые будут провоцировать соответствующие действия, учитывая камеры, будут по крайней мере более осторожными (в том числе и ТЦК. — Ред.)", — резюмировал он.

Отметим, что подробнее о нововведениях можно узнать по этой ссылке.

Также мы писали, что на днях омбудсмен Дмитрий Лубинец ответил, имеют ли право ТЦК применять силу.

Сергей Братчук мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП видеозапись
Николай Кондратюк - Редактор
Автор:
Николай Кондратюк
