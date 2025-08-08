Депутат поддержал введение бодикамер для работников ТЦК

Нардеп сказал, почему поддерживает бодикамеры для работников ТЦК
Народный депутат Сергей Евтушок считает, что внедрение бодикамер для работников территориальных центров комплектования может существенно снизить количество правонарушений. Мол, эффект будет такой же, как это произошло в Национальной полиции.
Об этом нардеп заявил в эфире Ранок.LIVE.
Нардеп объяснил, почему бодикамеры для работников ТЦК могут иметь положительный эффект
По словам Евтушка, практика использования бодикамер в полиции уже доказала свою эффективность: уменьшились как злоупотребления со стороны правоохранителей, так и конфликтные ситуации с гражданами.
Он считает, что подобный механизм контроля должен быть введен и в системе комплектования, где, по его словам, фиксируются многочисленные случаи нарушений прав человека.
"Бодикамера даже стимулирует других людей, которых или останавливает полиция, или какие-то происходят процессуальные вещи, от каких-то непонятных движений или еще чего-то. Поэтому буду думать, что тот беспредел, который осуществляет ТЦК, при обязательном применении камер даст возможность избежать этих нарушений прав человека, которые, к сожалению, мы видим в различных видео", — сказал народный депутат.
При этом парламентарий признал, что вопрос обеспечения ТЦК бодикамерами требует решения — как в отношении средств, так и в отношении логистики. Он выразил мнение, что такие камеры не являются слишком дорогими, а значит, их можно приобрести или за счет государственного бюджета, или получить в качестве международной помощи.
Отдельно Евтушок отметил важность не только закупить оборудование, но и обеспечить правильное хранение и обработку видеоданных.
"Есть очень четкая позиция, чтобы только работник центра комплектования выходит на работу, поэтому это первый момент. Второй момент — это научиться, быстро научиться, как научились полицейские, использовать без проблем, снимать информацию и пользоваться этими камерами. Я не думаю, что в этом будут проблемы", — сказал Сергей Евтушок.
Напомним, недавно министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все работники ТЦК будут обязаны носить бодикамеры.
Такая инициатива получила положительные отзывы, в частности, спикер УДА Сергей Братчук объяснил, почему это пойдет на пользу.
