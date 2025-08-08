Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Нардеп сказал, почему поддерживает бодикамеры для работников ТЦК

Нардеп сказал, почему поддерживает бодикамеры для работников ТЦК

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 11:26
Депутат поддержал введение бодикамер для работников ТЦК
Работник ТЦК осуществляет проверку документов. Фото: Reuters

Народный депутат Сергей Евтушок считает, что внедрение бодикамер для работников территориальных центров комплектования может существенно снизить количество правонарушений. Мол, эффект будет такой же, как это произошло в Национальной полиции.

Об этом нардеп заявил в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Нардеп объяснил, почему бодикамеры для работников ТЦК могут иметь положительный эффект

По словам Евтушка, практика использования бодикамер в полиции уже доказала свою эффективность: уменьшились как злоупотребления со стороны правоохранителей, так и конфликтные ситуации с гражданами.

Он считает, что подобный механизм контроля должен быть введен и в системе комплектования, где, по его словам, фиксируются многочисленные случаи нарушений прав человека.

"Бодикамера даже стимулирует других людей, которых или останавливает полиция, или какие-то происходят процессуальные вещи, от каких-то непонятных движений или еще чего-то. Поэтому буду думать, что тот беспредел, который осуществляет ТЦК, при обязательном применении камер даст возможность избежать этих нарушений прав человека, которые, к сожалению, мы видим в различных видео", — сказал народный депутат.

При этом парламентарий признал, что вопрос обеспечения ТЦК бодикамерами требует решения — как в отношении средств, так и в отношении логистики. Он выразил мнение, что такие камеры не являются слишком дорогими, а значит, их можно приобрести или за счет государственного бюджета, или получить в качестве международной помощи.

Отдельно Евтушок отметил важность не только закупить оборудование, но и обеспечить правильное хранение и обработку видеоданных.

"Есть очень четкая позиция, чтобы только работник центра комплектования выходит на работу, поэтому это первый момент. Второй момент — это научиться, быстро научиться, как научились полицейские, использовать без проблем, снимать информацию и пользоваться этими камерами. Я не думаю, что в этом будут проблемы", — сказал Сергей Евтушок.

Напомним, недавно министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все работники ТЦК будут обязаны носить бодикамеры.

Такая инициатива получила положительные отзывы, в частности, спикер УДА Сергей Братчук объяснил, почему это пойдет на пользу.

нардепы ТЦК и СП бодикамеры военнослужащие видеозапись
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации