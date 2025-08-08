Депутат поддержал введение бодикамер для работников ТЦК

Работник ТЦК осуществляет проверку документов. Фото: Reuters

Народный депутат Сергей Евтушок считает, что внедрение бодикамер для работников территориальных центров комплектования может существенно снизить количество правонарушений. Мол, эффект будет такой же, как это произошло в Национальной полиции.

Об этом нардеп заявил в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Нардеп объяснил, почему бодикамеры для работников ТЦК могут иметь положительный эффект

По словам Евтушка, практика использования бодикамер в полиции уже доказала свою эффективность: уменьшились как злоупотребления со стороны правоохранителей, так и конфликтные ситуации с гражданами.

Он считает, что подобный механизм контроля должен быть введен и в системе комплектования, где, по его словам, фиксируются многочисленные случаи нарушений прав человека.

"Бодикамера даже стимулирует других людей, которых или останавливает полиция, или какие-то происходят процессуальные вещи, от каких-то непонятных движений или еще чего-то. Поэтому буду думать, что тот беспредел, который осуществляет ТЦК, при обязательном применении камер даст возможность избежать этих нарушений прав человека, которые, к сожалению, мы видим в различных видео", — сказал народный депутат.

При этом парламентарий признал, что вопрос обеспечения ТЦК бодикамерами требует решения — как в отношении средств, так и в отношении логистики. Он выразил мнение, что такие камеры не являются слишком дорогими, а значит, их можно приобрести или за счет государственного бюджета, или получить в качестве международной помощи.

Отдельно Евтушок отметил важность не только закупить оборудование, но и обеспечить правильное хранение и обработку видеоданных.

"Есть очень четкая позиция, чтобы только работник центра комплектования выходит на работу, поэтому это первый момент. Второй момент — это научиться, быстро научиться, как научились полицейские, использовать без проблем, снимать информацию и пользоваться этими камерами. Я не думаю, что в этом будут проблемы", — сказал Сергей Евтушок.

Напомним, недавно министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все работники ТЦК будут обязаны носить бодикамеры.

Такая инициатива получила положительные отзывы, в частности, спикер УДА Сергей Братчук объяснил, почему это пойдет на пользу.