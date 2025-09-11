Відео
Головна ТЦК Нардеп хоче підвищення зарплат працівникам ТЦК

Нардеп хоче підвищення зарплат працівникам ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 09:59
Федієнко заявив, що працівникам ТЦК треба підвищити зарплату
Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: Звягелський районний ТЦК

Народний депутат Олександр Федієнко поділився враженнями від перевірок територіальних центрів комплектування, які він разом із колегами періодично відвідує в межах роботи профільного комітету. Він заявив, що для кращої ефективності роботи працівникам ТЦК варто збільшити фінансування.

Про це Олександр Федієнко написав на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

Нардеп вважає, що в ТЦК мають бути такі ж зарплати, як в НАБУ та ДБР

Федієнко запропонував деяким ТЦК провести "день відкритих дверей" для громад, аби люди мали можливість особисто побачити, хто працює в цих установах. Він зазначив, що постійно отримує звернення як від цивільних працівників, так і від військових у центрах комплектування щодо низького рівня заробітних плат.

"У деяких центрах комплектування спробував посидіти поруч із працівником, який приймає громадян, військовозобов’язаних. Я начебто стресостійкий, але вистачило мене хвилин на 40, у деяких випадках — годину. Особливо мене зворушив випадок коли молоденький військовослужбовець, наскільки я пам’ятаю сержант, встає, виходить в іншу кімнату, я йду за ним, там його починає трусити, бо він не розуміє, чому він, людина з інвалідністю, яка пройшла війну, переконує тих, хто відверто йому хамив", — повідомив депутат. 

Також Олександр Федієнко наголосив, що для роботи в ТЦК необхідна спеціальна підготовка. Також він заявив, що переведення туди поранених військових, які добре проявили себе на фронті, але більше не можуть виконувати бойові завдання, є неправильним кроком. Мовляв, вони не завжди мають навички спілкування з людьми.

Він підкреслив, що ключем до ефективної роботи ТЦК є забезпечення їхніх співробітників конкурентними зарплатами на рівні працівників НАБУ, ДБР чи прокуратури. Інакше система ризикує залишатися вразливою до корупції.

Водночас депутат визнав, що у Міністерства оборони наразі немає фінансових ресурсів для таких змін.

null
Відповідь Міністерства оборони на запит. Фото: Олександр Федієнко

"Ми робимо величезні зарплати для тих, хто бореться з корупціонерами, але при цьому створюємо умови для того, щоб ці корупціонери з’являлись", — підсумував Федієнко.

Нагадаємо, військові юристи фіксують випадки скарг на вимагання хабарів з боку працівників ТЦК.

У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що уважно стежать за подібними випадками та просять громадян сприяти розслідуванню та повідомляти про подібні вимоги.

Додамо, що з 1 вересня в Україні запровадили нові правила роботи для працівників ТЦК. Вони зобов'язані працювати з натільними камерами. 

Міноборони нардепи гроші зарплатня ТЦК та СП
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
