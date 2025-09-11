Федиенко заявил, что работникам ТЦК надо поднять зарплату

Работники ТЦК. Фото иллюстративное: Звягелский районный ТЦК

Народный депутат Александр Федиенко поделился впечатлениями от проверок территориальных центров комплектования, которые он вместе с коллегами периодически посещает в рамках работы профильного комитета. Он заявил, что для лучшей эффективности работы работникам ТЦК следует увеличить финансирование.

Об этом Александр Федиенко написал на своей странице в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Нардеп считает, что в ТЦК должны быть такие же зарплаты, как в НАБУ и ГБР

Федиенко предложил некоторым ТЦК провести "день открытых дверей" для громад, чтобы люди имели возможность лично увидеть, кто работает в этих учреждениях. Он отметил, что постоянно получает обращения как от гражданских работников, так и от военных в центрах комплектования относительно низкого уровня заработных плат.

"В некоторых центрах комплектования попытался посидеть рядом с работником, который ведет прием граждан, военнообязанных. Я вроде бы стрессоустойчивый, но хватило меня минут на 40, в некоторых случаях — час. Особенно меня тронул случай, когда молоденький военнослужащий, насколько я помню, сержант, встает, выходит в другую комнату, я иду за ним, там его начинает трясти, потому что он не понимает, почему он, человек с инвалидностью, который прошел войну, убеждает тех, кто откровенно ему хамил", — сообщил депутат.

Также Александр Федиенко отметил, что для работы в ТЦК необходима специальная подготовка. Также он заявил, что перевод туда раненых военных, которые хорошо проявили себя на фронте, но больше не могут выполнять боевые задачи, является неправильным шагом. Мол, они не всегда имеют навыки общения с людьми.

Он подчеркнул, что ключом к эффективной работе ТЦК является обеспечение их сотрудников конкурентными зарплатами на уровне работников НАБУ, ГБР или прокуратуры. Иначе система рискует оставаться уязвимой к коррупции.

В то же время депутат признал, что у Министерства обороны пока нет финансовых ресурсов для таких изменений.

Ответ Министерства обороны на запрос. Фото: Александр Федиенко

"Мы делаем огромные зарплаты для тех, кто борется с коррупционерами, но при этом создаем условия для того, чтобы эти коррупционеры появлялись", — подытожил Федиенко.

Напомним, военные юристы фиксируют случаи жалоб на вымогательство взяток со стороны работников ТЦК.

В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что внимательно следят за подобными случаями и просят граждан способствовать расследованию и сообщать о подобных требованиях.

Добавим, что с 1 сентября в Украине ввели новые правила работы для работников ТЦК. Они обязаны работать с нательными камерами.