Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Масштабы не глобальные — юрист высказался о взятках в ТЦК

Масштабы не глобальные — юрист высказался о взятках в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 14:32
Взятки в ТЦК — юрист заверил, что ситуация не масштабная
Деньги в руках военного. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки существуют взятки. Однако масштабы этого явления значительно меньше, чем кажется.

Об этом заявил военный юрист Тарас Боровский в эфире Ранок.LIVE 10 сентября.

Реклама
Читайте также:

Взяточничество в ТЦК

Боровский отметил, что тема взяток не секрет ни для кого, но она имеет меньшие масштабы, чем кажется. Далеко не каждый работник ТЦК, ВСП или ГБР, который задерживает военнообязанных, на самом деле требует деньги.

По его словам, сами чиновники не называют конкретных сумм, как правило, это делают приближенные для них лица.

"Кто называет эти суммы? Если разобраться, то сами должностные лица, которые принимают решение о переводе, отправке определенного военнообязанного в соответствующую часть или определения его непригодности. Они сами вряд ли кому-то откровенно назовут цифру, потому что на них влияет информация, что вчера кого-то поймали на взятке", — пояснил юрист.

Также он отметил, что во многих случаях суммы взяток, которые "называют", проходят через несколько рук и, даже если их попытаться дать, деньги могут просто исчезнуть.

Напомним, ранее адвокат заявлял, что в ТЦК массово требуют взятки и проблема приобретает системный характер. Он призвал правоохранителей провести расследование.

Также по сети распространялся скандал о требовании ТЦК дать взятку за перевод военного в нужное подразделение. В Сухопутных войсках отреагировали на инцидент.

взятка мобилизация ТЦК и СП уклонисты военнослужащие
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации