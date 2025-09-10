Взятки в ТЦК — юрист заверил, что ситуация не масштабная

Деньги в руках военного. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки существуют взятки. Однако масштабы этого явления значительно меньше, чем кажется.

Об этом заявил военный юрист Тарас Боровский в эфире Ранок.LIVE 10 сентября.

Взяточничество в ТЦК

Боровский отметил, что тема взяток не секрет ни для кого, но она имеет меньшие масштабы, чем кажется. Далеко не каждый работник ТЦК, ВСП или ГБР, который задерживает военнообязанных, на самом деле требует деньги.

По его словам, сами чиновники не называют конкретных сумм, как правило, это делают приближенные для них лица.

"Кто называет эти суммы? Если разобраться, то сами должностные лица, которые принимают решение о переводе, отправке определенного военнообязанного в соответствующую часть или определения его непригодности. Они сами вряд ли кому-то откровенно назовут цифру, потому что на них влияет информация, что вчера кого-то поймали на взятке", — пояснил юрист.

Также он отметил, что во многих случаях суммы взяток, которые "называют", проходят через несколько рук и, даже если их попытаться дать, деньги могут просто исчезнуть.

Напомним, ранее адвокат заявлял, что в ТЦК массово требуют взятки и проблема приобретает системный характер. Он призвал правоохранителей провести расследование.

Также по сети распространялся скандал о требовании ТЦК дать взятку за перевод военного в нужное подразделение. В Сухопутных войсках отреагировали на инцидент.