Масштаби не глобальні — юрист висловився про хабарі у ТЦК

Масштаби не глобальні — юрист висловився про хабарі у ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 14:32
Хабарі у ТЦК — юрист запевни, що ситуація не масштабна
Гроші в руках військового. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки існують хабарі. Однак масштаби цього явища значно менші, ніж здається.

Про це заявив військовий юрист Тарас Боровський в ефірі Ранок.LIVE 10 вересня. 

Читайте також:

Хабарництво у ТЦК

Боровський зазначив, що тема хабарів не секрет ні для кого, але вона має менші масштаби, ніж здається. Далеко не кожен працівник ТЦК, ВСП чи ДБР, який затримує військовозобов’язаних, насправді вимагає гроші.

За його словами, самі посадовці не називають конкретних сум, зазвичай, це роблять наближені для них особи. 

"Хто називає ці суми? Якщо розібратися, то самі посадові особи, які ухвалюють рішення про переведення, відправлення певного військовозобов'язаного у відповідну частину чи визначення його непридатності. Вони самі навряд комусь відверто назвуть цифру, тому що на них впливає інформація, що вчора когось спіймали на хабарі", — пояснив юрист.

Також він зазначив, що у багатьох випадках суми хабарів, які "називають", проходять через кілька рук і, навіть якщо їх спробувати дати, гроші можуть просто зникнути.

Нагадаємо, раніше адвокат заявляв, що у ТЦК масово вимагають хабарі і проблема набуває системного характеру. Він закликав правоохоронців провести розслідування. 

Також мережею ширився скандал про вимогу ТЦК дати хабар за переведення військового до потрібного підрозділу. У Сухопутних військах відреагували на інцидент. 

хабар мобілізація ТЦК та СП ухилянти військовослужбовці
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
