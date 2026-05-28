Нардеп Федієнко заявив про проблеми з умовами у ТЦК

Дата публікації: 28 травня 2026 22:52
Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що питання умов перебування людей у територіальних центрах комплектування потребує системного вирішення. За його словами, відповідальність за належні побутові умови мають брати на себе місцеві органи влади та самоврядування.

Про це депутат розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Нардеп заявив, що місцева влада має забезпечувати умови в ТЦК

Федієнко повідомив, що особисто проводив інспекції у низці ТЦК в Київській області та інших областях. Після таких візитів, за його словами, ситуація з побутовими умовами змінювалася досить швидко.

"Після такого нашого візиту дуже швидко все почало формуватися, ліжка завозитися, їжу знайшли… Дуже швидко, як то кажуть, увімкнулися", — заявив депутат.

Водночас він наголосив, що місцеві бюджети наразі недостатньо орієнтовані на потреби оборони та інфраструктури воєнного часу.

 "Питання умов перебування — це також відповідальність місцевої влади та органів самоврядування", — підкреслив Федієнко. 

Нардеп закликав місцеву владу активніше спрямовувати ресурси на забезпечення роботи оборонних структур та підтримку інфраструктури, пов'язаної з мобілізаційними процесами.

Як повідомляли Новини.LIVE, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що ТЦК дедалі частіше перетворюються на місця утримання громадян. За його словами, реакція влади на подібні випадки зазвичай з'являється лише після суспільного резонансу та публічного розголосу.

Тим часом у Міноборони готують оновлену реформу ТЦК та СП. Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що зміни мають враховувати умови воєнного часу та підвищити ефективність використання особового складу ЗСУ.

Марія Коробова
