Нардеп Федиенко заявил о проблемах с условиями в ТЦК

Народный депутат Александр Федиенко заявил, что вопрос условий пребывания людей в территориальных центрах комплектования требует системного решения. По его словам, ответственность за надлежащие бытовые условия должны брать на себя местные органы власти и самоуправления.

Об этом депутат рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Нардеп заявил, что местные власти должны обеспечивать условия в ТЦК

Федиенко сообщил, что лично проводил инспекции в ряде ТЦК в Киевской области и других областях. После таких визитов, по его словам, ситуация с бытовыми условиями менялась достаточно быстро.

"После такого нашего визита очень быстро все начало формироваться, кровати завозиться, еду нашли... Очень быстро, как говорится, включились", — заявил депутат.

В то же время он подчеркнул, что местные бюджеты пока недостаточно ориентированы на нужды обороны и инфраструктуры военного времени.

"Вопрос условий пребывания — это также ответственность местных властей и органов самоуправления", — подчеркнул Федиенко.

Нардеп призвал местные власти активнее направлять ресурсы на обеспечение работы оборонных структур и поддержку инфраструктуры, связанной с мобилизационными процессами.

Как сообщали Новини.LIVE, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что ТЦК все чаще превращаются в места содержания граждан. По его словам, реакция власти на подобные случаи обычно появляется только после общественного резонанса и публичной огласки.

Тем временем в Минобороны готовят обновленную реформу ТЦК и СП. Народный депутат Александр Федиенко сообщил, что изменения должны учитывать условия военного времени и повысить эффективность использования личного состава ВСУ.