Нардеп анонсував розподіл функцій ТЦК на дві окремі групи

Військовослужбовці ТЦК перевіряють документи військовозобов'язаного. Фото ілюстративне: Вінницький обласний ТЦК та СП

В Україні можуть змінити структуру ТЦК та СП. Йдеться про розподіл функцій, які виконують представники військкомату, на два напрями. У такому разі одні військові відповідатимуть за облік, а інші — за соціальні питання.

Про це в ефірі Вечір.LIVE 28 травня повідомив народний депутат Анатолій Бурміч.

Як можуть розподілити функції ТЦК

"Сьогодні законодавчі зміни про те, що ТЦК розділять на дві такі групи: ті, хто веде облік безпосередньо тих, хто буде йти воювати, і друга група, яка займається фінансуванням, сім’ями, стимулюванням соціальними питаннями", — зазначив нардеп.



Міністерство оборони прагне припинити негатив, який наразі є навколо ТЦК. До виконання функцій представників військкомату залучатимуть поліцію. На думку Анатолія Бурміча, це правильно, адже допоможе уникнути порушень.



"Поліція знає закони... Я думаю, що вони не будуть в балаклавах, не переодягатимуться в цивільний одяг, не хапатимуть людей, не битимуть, не штовхатимуть дітей чи дружин", — припустив посадовець.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця писав про інцидент, який стався у Дніпрі. Там на чоловіка скоїли напад люди в балаклавах і у військовій формі. Потерпілий упав у кому.



Також Новини.LIVE з посиланням на керівника поліції Тернопільської області Сергія Зюбаненка писав, що в Тернополі на території ТЦК та СП помер військовозобов’язаний. У соцмережах поширили інформацію про те, що чоловік пройшов до вбиральні та застрелився там. Справу розслідує поліція.