Нардеп анонсировал распределение функций ТЦК на две отдельные группы

Военнослужащие ТЦК проверяют документы военнообязанного. Фото иллюстративное: Винницкий областной ТЦК и СП

В Украине могут изменить структуру ТЦК и СП. Речь идет о распределении функций, которые выполняют представители военкомата, на два направления. В таком случае одни военные будут отвечать за учет, а другие - за социальные вопросы.

Об этом в эфире Вечір.LIVE 28 мая сообщил народный депутат Анатолий Бурмич.

Как могут распределить функции ТЦК

"Сегодня законодательные изменения о том, что ТЦК разделят на две такие группы: те, кто ведет учет непосредственно тех, кто будет идти воевать, и вторая группа, которая занимается финансированием, семьями, стимулированием социальными вопросами", — отметил нардеп.



Министерство обороны стремится прекратить негатив, который сейчас есть вокруг ТЦК. К выполнению функций представителей военкомата будут привлекать полицию. По мнению Анатолия Бурмича, это правильно, ведь поможет избежать нарушений.



"Полиция знает законы... Я думаю, что они не будут в балаклавах, не будут переодеваться в гражданскую одежду, не будут хватать людей, не будут бить, не будут толкать детей или жен", — предположил чиновник.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца писал об инциденте, который произошел в Днепре. Там на мужчину совершили нападение люди в балаклавах и в военной форме. Пострадавший впал в кому.



Также Новини.LIVE со ссылкой на руководителя полиции Тернопольской области Сергея Зюбаненко писал, что в Тернополе на территории ТЦК и СП умер военнообязанный. В соцсетях распространили информацию о том, что мужчина прошел в туалет и застрелился там. Дело расследует полиция.