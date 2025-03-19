Направлення на ВЛК - чи може направлення на ВЛК не мати QR-коду

Військово-лікарська комісія. Фото: Militarnyi

Перед проходженням військово-лікарської комісії громадянин отримує в ТЦК направлення. Воно є дійсним навіть тоді, коли на роздруківці направлення немає QR‑коду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

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Направлення на ВЛК

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, яка була оголошена після запровадження на усій території країни воєнного стану.

Одним із найважливіших елементів загальної мобілізації є військово-лікарські комісії, які визначають стан придатності військовозобов’язаних громадян до військової служби.

Направлення на ВЛК того чи іншого громадянина формується у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Чи обов’язково на направленні має бути QR-код

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має може ТЦК надавати направлення на військово-лікарську комісію без QR-коду, який був запроваджений після змін у законодавстві.

"Так, можуть надавати. Не обов'язково має бути QR-код", — запевнив громадянина адвокат В’ячеслав Кирда.

Таким чином, навіть якщо у роздруківці направлення на ВЛК немає QR‑коду, громадянин, який отримав це направлення, повинен пройти військово-лікарську комісію.

Якщо ж він цього не зробить, до нього будуть застосовані санкції у вигляді штрафу чи оголошення у розшук.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як пройти військово-лікарську комісію без участі ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, коли територіальний центр комплектування не має права відправляти громадянина на ВЛК.