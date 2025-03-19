Направление на ВВК - может ли направление на ВВК не иметь QR-кода

Военно-врачебная комиссия. Фото: Militarnyi

Перед прохождением военно-врачебной комиссии гражданин получает в ТЦК направление. Оно является действительным даже тогда, когда на распечатке направления нет QR-кода.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

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Направление на ВВК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, которая была объявлена после введения на всей территории страны военного положения.

Одним из важнейших элементов всеобщей мобилизации являются военно-врачебные комиссии, которые определяют состояние пригодности военнообязанных граждан к военной службе.

Направление на ВВК того или иного гражданина формируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Обязательно ли на направлении должен быть QR-код

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли ТЦК предоставлять направление на военно-врачебную комиссию без QR-кода, который был введен после изменений в законодательстве.

"Да, могут предоставлять. Не обязательно должен быть QR-код", — заверил гражданина адвокат Вячеслав Кирда.

Таким образом, даже если в распечатке направления на ВВК нет QR-кода, гражданин, получивший это направление, должен пройти военно-врачебную комиссию.

Если же он этого не сделает, к нему будут применены санкции в виде штрафа или объявления в розыск.

Напомним, мы ранее писали о том, как пройти военно-врачебную комиссию без участия ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, когда территориальный центр комплектования не имеет права отправлять гражданина на ВВК.