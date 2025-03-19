Направление на ВВК - может ли направление на ВВК не иметь QR-кода

Направление на ВВК без QR-кода — имеет ли ТЦК такое право
Перед прохождением военно-врачебной комиссии гражданин получает в ТЦК направление. Оно является действительным даже тогда, когда на распечатке направления нет QR-кода.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.
Направление на ВВК
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, которая была объявлена после введения на всей территории страны военного положения.
Одним из важнейших элементов всеобщей мобилизации являются военно-врачебные комиссии, которые определяют состояние пригодности военнообязанных граждан к военной службе.
Направление на ВВК того или иного гражданина формируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Обязательно ли на направлении должен быть QR-код
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли ТЦК предоставлять направление на военно-врачебную комиссию без QR-кода, который был введен после изменений в законодательстве.
"Да, могут предоставлять. Не обязательно должен быть QR-код", — заверил гражданина адвокат Вячеслав Кирда.
Таким образом, даже если в распечатке направления на ВВК нет QR-кода, гражданин, получивший это направление, должен пройти военно-врачебную комиссию.
Если же он этого не сделает, к нему будут применены санкции в виде штрафа или объявления в розыск.
Напомним, мы ранее писали о том, как пройти военно-врачебную комиссию без участия ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, когда территориальный центр комплектования не имеет права отправлять гражданина на ВВК.
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