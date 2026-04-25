Напади на ТЦК та примусова мобілізація — чи буде реформа

Перевірка документів. Фото: УНІАН

В Україні триває мобілізація, та добровільно йти воювати чоловіки не хочуть. Одна з причин — нелюдське ставлення. Побиття громадян працівниками ТЦК, бездіяльність поліції і залучення правоохоронців до "бусифікаціції", жахливі умови в розподільчих пунктах, а іноді й катування – все це демотивує. Сотні випадків порушення прав людини спровокували хвилю нападів на ТЦК з боку громадян і хвилю перевірок і обшуків ТЦК з боку держави. Керівник ОПУ Кирило Буданов хоч і наголосив, що без людей фронт паде, але згоден — нелюдське відношення це точно те, що треба реформувати.

Що відбувається по Україні з мобілізацією, "поганими ТЦКшниками" в залі суду і на чиєму боці закон — в метеріалі Новини.LIVE.

Напади на ТЦК — причини і наслідки

В Україні вже давно натягнуті стосунки між цивільним населенням і ТЦКшниками. Але порушення з боку військовослужбовців ТЦК точно не дозволяє громадянам вдаватися до фізичних покарань, самосуду, але це вже відбувається. В Україні почастішали зафіксовані випадки нападів на працівників ТЦК, і це не просто спонтанні словесні перепалки і бійки.

У Львові ножовим пораненням в шию вбили працівника ТЦК. Це сталося під час перевірки документів. У Вінниці чоловік напав з ножем на працівників ТЦК, один із них опинився в реанімації. У Харкові чоловік порізав працівника ТЦК і намагався втекти. Всі ці випадки сталися буквально за останній місяць.

Напад на праівника ТЦК. Фото: Нацполіція

Затримання нападника у Харкові. Фото: Нацполіція

Напад на праівника ТЦК у Львові. Фото: Нацполіція 1 / 3





За такі дії передбачене кримінальне або ж адміністративне покарання. Але як розповіла Новини.LIVE адвокат Юлія Антонюк, помʼякшити його можуть, якщо нападник доведе, що своїми діями реагував на загрозі з боку ТЦК.

"Так, це можливо, але автоматичного "виправдання за бійку" не існує. Ключове питання — чи була реакція людини співмірною загрозі. Якщо замість відштовхнути особа завдала тяжких ударів чи використала ніж — посилання на незаконні дії ТЦК може не звільнити від відповідальності", — розповіла адвокат.

Вона додала, якщо працівники ТЦК завдали ударів першими, то дії цивільної особи до ТЦК можуть враховуватися як:

стан сильного душевного хвилювання,

необхідна оборона (ст. 36 КК України),

перевищення меж необхідної оборони,

пом’якшуючі обставини при призначенні покарання.

Також помʼякшеними обставинами можуть вважатися випадки, коли ТЦК перевищували повноваження, замстосовували незаконну милу, незаконно утримували людину.

Однак адвокат не радить порушувати закон і починати бійку. Адже є правовий спосіб вирішувати конфлікти з військовослужбовцями ТЦК.

"Будь-який конфлікт із ТЦК краще переводити у правову площину: виклик поліції, фіксація відео, адвокат, скарги до ДБР, прокуратури, суду. Фізичний конфлікт майже завжди створює ризик кримінальної справи для обох сторін", — пояснила адвокат.

Напад на працівників ТЦК у 2026 році може каратися від штрафу або адмінвідповідальності до реального позбавлення волі на кілька років — усе залежить від наслідків.

Якщо ТЦК діяли незаконно, це не дає автоматичного права бити у відповідь, але може стати підставою для самооборони чи пом’якшення покарання. Кожен випадок оцінюється індивідуально.

Перевірки в ТЦК — як покарати винних

Поруч із розслідуванням хвилі нападів на працівників ТЦК, існує зворотний кейс — службові розслідування щодо зловживання з боку ТЦК.

В Одесі поліцейських і військовослужбовців судять за викрадення людей і вимаганні коштів. За даними слідства, вони викрали чоловіка і вимагали в нього 30 тисяч доларів, жорстоко били, чинили психологічний тиск. Головкокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відсторонив керівників обласного і районного ТЦК.

Військовослужбовцю ТЦК в Одесі обирають запобіжний захід. Фото: Суспільне Одеса

У Харкові Державне бюро розслідувань викрило групу працівкників ТЦК, які підозрюються у катуванні та стрілянині. Вони увірвалися до приватного помешкання, змушували чоловіків зізнатися у причетності до злочинів щодо збуту наркотиків, змушували підписати документи про скасування відстрочки від мобілізації. Коли один із потерпілих чинив опір по ньому було відкрито вогонь.

Додамо, що злочини вчинені працівниками ТЦК розслідує ДБР. Як розповіла Новини.LIVE адвокат Анна Даніель, для відкриття кримінального провадження потрібні факти про порушення Кримінального кодексу.

"Будь-яка особа, яка стала свідком або потерпілим від дій ТЦК, має право подати заяву про вчинення кримінального правопорушення. Слідчий або прокурор зобов’язаний протягом 24 годин внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", — пояснила адвокат.

Щоб заяву не проігнорували, вона повинна містити:

Детальний опис події (час, місце, ПІБ співробітників, якщо відомо).

Доказову базу: Відеозаписи, контакти свідків, медичні довідки про побої (якщо були).

Вимогу: Внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Вона назвала найбільш поширені статті за якими судять працівників ТЦК:

ст. 368 КК України Прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди (корупція); ст. 426-1 КК України Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Це спеціальна стаття для військових службових осіб. Вона стосується випадків, коли дії працівника ТЦК явно виходять за межі його прав та повноважень і заподіяли істотну шкоду. ст. 127 КК України Катування ст. 146 КК України Незаконне позбавлення волі. Застосовується у випадках примусового утримання особи в приміщеннях ТЦК без законних підстав (так звана "бусифікація").

Мобілізація в Україні – посилення чи послаблення

Війна триває, мобілізація теж. Факти злочинних дій працівників ТЦК хвилями то зʼявляються то зникають з інфопростору. На неправомірні дії працівників ТЦК реагує найвище керівництво влади, ну куди далі? Але це не послабить мобілізаційний процес.

Голова Офісу президента України Кирило Буданов заявив: "Якщо не буде людей, не буде фронту". Єдине, що він вважає можливим спробувати реформувати у процесі мобілізації – це "прояви нелюдського відношення під час примусового приводу".

В той же час у Раді заявляють про посилення мобілізації. Про це заявив нардеп, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він наголосив, що життя багатьох військовозобовʼязаних досі протікає мирно.

"Не має бути відчуття, що в селах не залишилось чоловіків через мобілізацію на заході України. Тоді як у Києві, Одесі, Харкові та інших великих містах життя для військовозобов’язаних протікає мирно", — сказав нардеп.

Він пояснив, що реформуванн системи мобілізації має мінімізувати кількість конфліктів між громадянами та військовими ТЦК і зробити мобілізацію справедливою.

Нагадаємо, Рада наступного тижня може продовжити мобілізацію в Україні. Президент України Володимир Зеленський має внести закон про продовження воєнного стану.

Раніше Новини.LIVE писало, що на низький рівень виконання мобілізаційного плану скаржаться і самі працівники ТЦК. Вони наголосили на тому, що деякі населені пункти просто спорожніли.