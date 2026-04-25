Нападения на ТЦК и принудительная мобилизация — будет ли реформа

Проверка документов.

В Украине продолжается мобилизация, но добровольно идти воевать мужчины не хотят. Одна из причин — нечеловеческое отношение. Избиение граждан работниками ТЦК, бездействие полиции и привлечение правоохранителей к "бусификации", ужасные условия в распределительных пунктах, а иногда и пытки — все это демотивирует. Сотни случаев нарушения прав человека спровоцировали волну нападений на ТЦК со стороны граждан и волну проверок и обысков ТЦК со стороны государства. Руководитель ОПУ Кирилл Буданов хоть и отметил, что без людей фронт падет, но согласен — бесчеловечное отношение это то, что надо реформировать.

Что происходит по Украине с мобилизацией, "плохими ТЦКшниками" в зале суда и на чьей стороне закон — в метериале Новини.LIVE.

Нападения на ТЦК — причины и последствия

В Украине уже давно натянутые отношения между гражданским населением и ТЦКшниками. Но нарушения со стороны военнослужащих ТЦК точно не позволяет гражданам прибегать к физическим наказаниям, самосуду, но это уже происходит. В Украине участились зафиксированные случаи нападений на работников ТЦК, и это не просто спонтанные словесные перепалки и драки.

Во Львове ножевым ранением в шею убили работника ТЦК. Это произошло во время проверки документов. В Виннице мужчина напал с ножом на работников ТЦК, один из них оказался в реанимации. В Харькове мужчина порезал работника ТЦК и пытался убежать. Все эти случаи произошли буквально за последний месяц.

За такие действия предусмотрено уголовное или же административное наказание. Но как рассказала Новини.LIVE адвокат Юлия Антонюк, смягчить его могут, если нападавший докажет, что своими действиями реагировал на угрозы со стороны ТЦК.

"Да, это возможно, но автоматического "оправдания за драку" не существует. Ключевой вопрос — была ли реакция человека соразмерной угрозе. Если вместо оттолкнуть лицо нанесло тяжелые удары или использовало нож — ссылка на незаконные действия ТЦК может не освободить от ответственности", — рассказала адвокат.

Она добавила, если работники ТЦК нанесли удары первыми, то действия гражданского лица в ТЦК могут учитываться как:

состояние сильного душевного волнения,

необходимая оборона (ст. 36 УК Украины),

превышение пределов необходимой обороны,

смягчающие обстоятельства при назначении наказания.

Также смягчающими обстоятельствами могут считаться случаи, когда ТЦК превышали полномочия, применяли незаконную силу, незаконно удерживали человека.

Однако адвокат не советует нарушать закон и начинать драку. Ведь есть правовой способ решать конфликты с военнослужащими ТЦК.

"Любой конфликт с ТЦК лучше переводить в правовую плоскость: вызов полиции, фиксация видео, адвокат, жалобы в ГБР, прокуратуру, суд. Физический конфликт почти всегда создает риск уголовного дела для обеих сторон", — пояснила адвокат.

Нападение на работников ТЦК в 2026 году может наказываться от штрафа или админответственности до реального лишения свободы на несколько лет — все зависит от последствий.

Если ТЦК действовали незаконно, это не дает автоматического права бить в ответ, но может стать основанием для самообороны или смягчения наказания. Каждый случай оценивается индивидуально.

Проверки в ТЦК — как наказать виновных

Рядом с расследованием волны нападений на работников ТЦК, существует обратный кейс — служебные расследования относительно злоупотребления со стороны ТЦК.

В Одессе полицейских и военнослужащих судят за похищение людей и вымогательстве средств. По данным следствия, они похитили мужчину и требовали у него 30 тысяч долларов, жестоко избивали, оказывали психологическое давление. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил руководителей областного и районного ТЦК.

В Харькове Государственное бюро расследований разоблачило группу работников ТЦК, которые подозреваются в пытках и стрельбе. Они ворвались в частный дом, заставляли мужчин признаться в причастности к преступлениям по сбыту наркотиков, заставляли подписать документы об отмене отсрочки от мобилизации. Когда один из потерпевших сопротивлялся по нему был открыт огонь.

Добавим, что преступления совершенные работниками ТЦК расследует ГБР. Как рассказала Новини.LIVE адвокат Анна Даниэль, для открытия уголовного производства нужны факты о нарушении Уголовного кодекса.

"Любое лицо, которое стало свидетелем или потерпевшим от действий ТЦК, имеет право подать заявление о совершении уголовного правонарушения. Следователь или прокурор обязан в течение 24 часов внести сведения в Единый реестр досудебных расследований", — пояснила адвокат.

Чтобы заявление не проигнорировали, оно должно содержать:

Детальное описание события (время, место, ФИО сотрудников, если известно).

Доказательную базу: Видеозаписи, контакты свидетелей, медицинские справки о побоях (если были).

Требование: Внести сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Она назвала наиболее распространенные статьи по которым судят работников ТЦК:

ст. 368 УК Украины Принятие предложения или получение неправомерной выгоды (коррупция); ст. 426-1 УК Украины Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Это специальная статья для военных должностных лиц. Она касается случаев, когда действия работника ТЦК явно выходят за пределы его прав и полномочий и причинили существенный вред. ст. 127 УК Украины Пытки ст. 146 УК Украины Незаконное лишение свободы. Применяется в случаях принудительного содержания лица в помещениях ТЦК без законных оснований (так называемая "бусификация").

Мобилизация в Украине — усиление или ослабление

Война продолжается, мобилизация тоже. Факты преступных действий работников ТЦК волнами то появляются то исчезают из инфопространства. На неправомерные действия сотрудников ТЦК реагирует высшее руководство власти, ну куда дальше? Но это не ослабит мобилизационный процесс.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил: "если не будет людей, не будет фронта". Единственное, что он считает возможным попробовать реформировать в процессе мобилизации — это "проявления бесчеловечного отношения во время принудительного привода".

В то же время в Раде заявляют об усилении мобилизации. Об этом заявил нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он отметил, что жизнь многих военнообязанных до сих пор протекает мирно.

"Не должно быть ощущения, что в селах не осталось мужчин из-за мобилизации на западе Украины. Тогда как в Киеве, Одессе, Харькове и других крупных городах жизнь для военнообязанных протекает мирно", — сказал нардеп.

Он пояснил, что реформирование системы мобилизации должно минимизировать количество конфликтов между гражданами и военными ТЦК и сделать мобилизацию справедливой.

Напомним, Рада на следующей неделе может продолжить мобилизацию в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский должен внести закон о продлении военного положения.

Ранее Новини.LIVE писало, что на низкий уровень выполнения мобилизационного плана жалуются и сами работники ТЦК. Они отметили, что некоторые населенные пункты просто опустели.