На Волині судили чоловіка, який відмовився від бойової повістки

Ратнівський районний суд. Фото: пресслужба суду

У Волинській області судили чоловіка, який після визнання придатності на ВЛК не отримав повістку від військкомату. Він пояснив, що його матір має інвалідність третьої групи.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік за результатами ВЛК був визнаний придатним до служби без обмежень, але відмовився від повістки на відправлення до військової частини.

Також він не з`явився у пункт збору без поважних причин, чим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Під час сулу він визнав свою провину та пояснив, що доглядає за матір`ю з інвалідністю третьої групи: вона має проблеми зі слухом та не може фізично працювати.

Він зауважив, що проживає з матір'ю на хуторі лише вдвох, а найближчі сусіди знаходяться щонайменше за кілометр.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді обмеження волі на один рік.

Нагадаємо, у Чернівецькій області військовий, який служив у ТЦК, хотів воювати на передовій. Тому він вирішив втекти з місця служби, за що суд його покарав.

Також ми писали, що у Хмельницькій області військовослужбовець судився з військовою частиною через відмову у звільненні зі служби.