На Волыни судили мужчину, который отказался от боевой повестки

Ратновский районный суд. Фото: пресс-служба суда

В Волынской области судили мужчину, который после признания годности на ВВК не взял повестку от военкомата. Он объяснил, что у его матери инвалидность третьей группы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина по результатам ВВК был признан годным к службе без ограничений, но отказался от повестки на отправку в воинскую часть.

Также он не явился в пункт сбора без уважаемых причин, чем уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации. Во время сула он признал свою вину и объяснил, что ухаживает за матерью с инвалидностью третьей группы: у нее проблемы со слухом и она не может физически работать.

Он отметил, что проживает с матерью на хуторе только вдвоем, а ближайшие соседи находятся на расстоянии не менее километра.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на год.

Напомним, в Черновицкой области военный, который служил в ТЦК, хотел воевать на передовой. Поэтому он решил сбежать с места службы, за что суд его наказал.

Также мы писали, что в Хмельницкой области военнослужащий судился с воинской частью из-за отказа в увольнении со службы.