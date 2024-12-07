На Волині чоловік створив Viber-групу та повідомляв про роботу ТЦК — що вирішив суд

Чоловік підписує документи. Фото ілюстративне: УНІАН

На Волині чоловік повідомляв про роботу працівників територіального центру комплектування. Для цього він створив групу у Viber.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Уродженець селища Голуби 16 вересня створив групу у Viber, щоб допомагати односельцям уникнути мобілізації. До спільноти приєдналося майже 14 тисяч людей. Чоловік повідомляв напрямок руху та конкретизував автомобілі, в яких були військові.

Під час судового засідання він повністю визнав свою провину та уклав з прокурором договір про визнання винуватості.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Йому призначили два роки умовного терміну. Крім того, у нього конфіскували мобільний телефон.

Нагадаємо, на Львівщині чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі.

Раніше на Львівщині суд розглянув справу співробітника ТЦК, який застосував фізичну силу до військовозобов'язаного.