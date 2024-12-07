Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow На Волині чоловік повідомляв про роботу ТЦК — як його покарав суд arrow

На Волині чоловік повідомляв про роботу ТЦК — як його покарав суд

7 грудня 2024 23:03
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Волині чоловік створив Viber-групу та повідомляв про роботу ТЦК — що вирішив суд
Чоловік підписує документи. Фото ілюстративне: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Волині чоловік повідомляв про роботу працівників територіального центру комплектування. Для цього він створив групу у Viber.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Уродженець селища Голуби 16 вересня створив групу у Viber, щоб допомагати односельцям уникнути мобілізації. До спільноти приєдналося майже 14 тисяч людей. Чоловік повідомляв напрямок руху та конкретизував автомобілі, в яких були військові.

Під час судового засідання він повністю визнав свою провину та уклав з прокурором договір про визнання винуватості.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Йому призначили два роки умовного терміну. Крім того, у нього конфіскували мобільний телефон.

Нагадаємо, на Львівщині чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі.

Раніше на Львівщині суд розглянув справу співробітника ТЦК, який застосував фізичну силу до військовозобов'язаного.

суд Волинська область мобілізація ТЦК та СП судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:35 Український військовий та п'ятиразовий чемпіон світу виграв бій

00:30 Працевлаштування після бойової повістки — чи дозволяє закон

00:24 Як готували зустріч Зеленського, Макрона і Трампа

00:05 Умєров підбив підсумки роботи Державного оператора тилу за рік

Термінова новина

00:02 У Києві оголосили повітряну тривогу через БпЛА

7 грудня 2024

23:58 США оголосили про новий пакет допомоги Україні — що у списку

23:36 Про бій Усика та Ф'юрі зняли фільм — відео

23:16 Неякісна тушкованка для ЗСУ — як покарали постачальника

23:07 У Київській області оголосили тривогу через загрозу БпЛА

23:03 На Волині чоловік повідомляв про роботу ТЦК — як його покарав суд

00:35 Український військовий та п'ятиразовий чемпіон світу виграв бій

00:30 Працевлаштування після бойової повістки — чи дозволяє закон

00:24 Як готували зустріч Зеленського, Макрона і Трампа

00:05 Умєров підбив підсумки роботи Державного оператора тилу за рік

Термінова новина

00:02 У Києві оголосили повітряну тривогу через БпЛА

7 грудня 2024

23:58 США оголосили про новий пакет допомоги Україні — що у списку

23:36 Про бій Усика та Ф'юрі зняли фільм — відео

23:16 Неякісна тушкованка для ЗСУ — як покарали постачальника

23:07 У Київській області оголосили тривогу через загрозу БпЛА

23:03 На Волині чоловік повідомляв про роботу ТЦК — як його покарав суд

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут