На Волині чоловік створив Viber-групу та повідомляв про роботу ТЦК — що вирішив суд

На Волині чоловік повідомляв про роботу ТЦК — як його покарав суд
На Волині чоловік повідомляв про роботу працівників територіального центру комплектування. Для цього він створив групу у Viber.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Уродженець селища Голуби 16 вересня створив групу у Viber, щоб допомагати односельцям уникнути мобілізації. До спільноти приєдналося майже 14 тисяч людей. Чоловік повідомляв напрямок руху та конкретизував автомобілі, в яких були військові.
Під час судового засідання він повністю визнав свою провину та уклав з прокурором договір про визнання винуватості.
Що вирішив суд
Суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Йому призначили два роки умовного терміну. Крім того, у нього конфіскували мобільний телефон.
Нагадаємо, на Львівщині чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі.
Раніше на Львівщині суд розглянув справу співробітника ТЦК, який застосував фізичну силу до військовозобов'язаного.
Читайте Новини.LIVE!