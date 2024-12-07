На Волыни мужчина создал Viber-группу и сообщал о работе ТЦК — что решил суд

Мужчина подписывает документы. Фото иллюстративное: УНИАН

На Волыни мужчина сообщал о работе работников территориального центра комплектования. С этой целью он создал группу в Viber.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Уроженец поселка Голубы 16 сентября создал группу в Viber, чтобы помогать односельчанам избежать мобилизации. К сообществу присоединилось почти 14 тысяч человек. Мужчина сообщал направление движения и конкретизировал автомобили, в которых были военные.

Во время судебного заседания он полностью признал свою вину и заключил с прокурором договор о признании виновности.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ. Ему назначили два года условного срока. Кроме того, у него конфисковали мобильный телефон.

Напомним, во Львовской области мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы.

Ранее во Львовской области суд рассмотрел дело сотрудника ТЦК, который применил физическую силу к военнообязанному.