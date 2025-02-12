У Рівненській області скасували мобілізацію чоловіка з бронюванням

Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото ілюстративне: УНІАН

У Рівненській області працівники територіального центру комплектування мобілізували чоловіка з бронюванням. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У лютому до суду звернувся заброньований працівник аграрної фірми, якого у листопаді минулого року мобілізували працівники ТЦК. Він вважає це рішення неправомірним та хоче звільнитися з військової служби.

Позивач із липня 2024 року працює апаратником оброблення зерна. Його відстрочка діяла до кінця 2025 року.

Встановлено, що у серпні роботодавець надіслав ТЦК повідомлення про зарахування чоловіка на спеціальний військовий облік.

Що вирішив суд

Суддя задовольнила позов мешканця Рівненської області та скасувала наказ про його призов.

Військову частину зобовʼязали звільнити позивача зі служби.

Нагадаємо, на Волині чоловік успішно скасував штраф від ТЦК через суд. Відомо, що йому надіслали повістку не за тією адресою.

Також на Львівщині старший лейтенант ЗСУ звернувся до суду проти своєї військової частини. Він стверджує, що командири неналежним чином розглянули його рапорт, в якому йшлося про необхідність догляду за матір'ю.