Штраф за ігнорування повістки — чоловік подав до суду на ТЦК

Працівники ТЦК перевіряють чоловіка. Ілюстративне фото: Телеграфь

У Волинській області військовозобов'язаний подав до суду та ТЦК та СП. Військкомат відправив йому повістку поштою не за тією адресою, а потім призначив штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

25 жовтня 2024 року ТЦК відправив поштою повістку чоловіку про необхідність оновити облікові дані та пройти ВЛК. Але у рядку про отримання повістки була відсутня позначка. Тому у ТЦК вирішили, що військовозобов'язаний був "належним чином" повідомлений, але не з'явився до військкомату.

У січні 2025 року чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності, що передбачає штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Він подав до суду, аби скасувати стягнення та наголосив, що оновлював військово-облікові, але повістка надійшла на іншу адресу, де він не зареєстрований. За його словами, він добровільно вирішив мобілізуватися та чекав інформацію від військової частини.

Рішення суду

Під час суду було підтверджено, що повістка надійшла не за адресою, де зареєстрований чоловік, тому факт "належного оповіщення" не підтвердився.

Таким чином суд скасував притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності у вигляді стягнення штрафу.

Нагадаємо, у Львівській області військовий подав до суду на частину, бо там проігнорували його рапорт про звільнення зі служби через догляд за матір'ю.

Також на Полтавщині судили чоловіка, який "не готовий" йти у військо.