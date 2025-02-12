Штраф за игнорирование повестки — мужчина подал в суд на ТЦК

Работники ТЦК проверяют мужчину. Иллюстративное фото: Телеграфь

В Волынской области военнообязанный подал в суд и ТЦК и СП. Военкомат отправил ему повестку по почте не по тому адресу, а затем назначил штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

25 октября 2024 года ТЦК отправил по почте повестку мужчине о необходимости обновить учетные данные и пройти ВВК. Но в строке о получении повестки отсутствовала отметка. Поэтому в ТЦК решили, что военнообязанный был "должным образом" уведомлен, но не явился в военкомат.

В январе 2025 года мужчину привлекли к административной ответственности, предусматривающей штраф в размере 17 тысяч гривен.

Он подал в суд, чтобы отменить взыскание и отметил, что обновлял военно-учетные, но повестка поступила на другой адрес, где он не зарегистрирован. По его словам, он добровольно решил мобилизоваться и ждал информацию от воинской части.

Решение суда

Во время суда было подтверждено, что повестка поступила не по адресу, где зарегистрирован мужчина, поэтому факт "надлежащего оповещения" не подтвердился.

Таким образом суд отменил привлечение мужчины к административной ответственности в виде взыскания штрафа.

Напомним, во Львовской области военный подал в суд на часть, потому что там проигнорировали его рапорт об увольнении со службы из-за ухода за матерью.

Также на Полтавщине судили мужчину, который "не готов" идти в армию.