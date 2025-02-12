В Ровенской области отменили мобилизацию мужчины с бронированием

Работники ТЦК общаются с мужчиной. Фото иллюстративное: УНИАН

В Ровенской области работники территориального центра комплектования мобилизовали мужчину с бронированием. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В феврале в суд обратился забронированный работник аграрной фирмы, которого в ноябре прошлого года мобилизовали работники ТЦК. Он считает это решение неправомерным и хочет уволиться с военной службы.

Истец с июля 2024 года работает аппаратчиком обработки зерна. Его отсрочка действовала до конца 2025 года.

Установлено, что в августе работодатель направил ТЦК сообщение о зачислении мужчины на специальный воинский учет.

Что решил суд

Судья удовлетворила иск жителя Ровенской области и отменила приказ о его призыве.

Воинскую часть обязали уволить истца со службы.

Напомним, на Волыни мужчина успешно отменил штраф от ТЦК через суд. Известно, что ему отправили повестку не по тому адресу.

Также на Львовщине старший лейтенант ВСУ обратился в суд против своей воинской части. Он утверждает, что командиры ненадлежащим образом рассмотрели его рапорт, в котором говорилось о необходимости ухода за матерью.