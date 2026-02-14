Відео
Україна
На Прикарпатті чоловік оскаржив штраф від ТЦК і повернув кошти

На Прикарпатті чоловік оскаржив штраф від ТЦК і повернув кошти

Дата публікації: 14 лютого 2026 10:02
Суд на Прикарпатті зобовʼязав повернути 17 тис. грн штрафу від ТЦК
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

В Івано-Франківській області чоловік оскаржив штраф від територіального центру комплектування. Суд постановив повернути йому 17 тисяч гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на вирок суду, який опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Штраф від ТЦК

Жителю Прикарпаття винесли постанову про адміністративне правопорушення за повторне порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Внаслідок цього на нього наклали штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Позивач оскаржив постанову в суді, але під час розгляду справи він сплатив штраф. Коломийський міськрайонний суд визнав постанову протиправною, внаслідок чого провадження закрили.

Згодом чоловік звернувся до Головного управління Державної казначейської служби в Івано-Франківській області із прохання повернути кошти за штраф. Йому двічі відмовили через відсутність електронного подання від контролюючого органу. Крім того, чоловіку наголошували, що він добровільно сплатив штраф на підставі чинної на той момент постанови.

Позивач стверджував, що після скасування постанови зникли правові підстави для зарахування коштів до бюджету, тож ці гроші мають бути повернуті.

Що вирішив суд

Івано-Франківський міський суд погодився із чоловіком. Він зазначив, що на час сплати штрафу правові підстави для цього були, однак після скасування постанови судом вони втратили чинність. Відтак кошти, які держава утримала без належної правової основи, мають бути повернуті.

Суд задовольнив позов та стягнув із Державного бюджету 17 тисяч гривень та судовий збір на користь позивача.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік поширював у Viber інформацію про ТЦК та поліцію. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Раніше суд визнав незаконним внесення ТЦК даних до реєстру щодо чоловіка, який вчасно оновив дані та перебуває за кордоном.

штраф Івано-Франківська область мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
