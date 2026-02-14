Суд на Прикарпатье обязал вернуть 17 тыс. грн штрафа от ТЦК

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Ивано-Франковской области мужчина обжаловал штраф от территориального центра комплектования. Суд постановил вернуть ему 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на приговор суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

Штраф от ТЦК

Жителю Прикарпатья вынесли постановление об административном правонарушении за повторное нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Вследствие этого на него наложили штраф в размере 17 тысяч гривен.

Истец обжаловал постановление в суде, но во время рассмотрения дела он уплатил штраф. Коломыйский горрайонный суд признал постановление противоправным, в результате чего производство закрыли.

Впоследствии мужчина обратился в Главное управление Государственной казначейской службы в Ивано-Франковской области с просьбой вернуть средства за штраф. Ему дважды отказали из-за отсутствия электронного представления от контролирующего органа. Кроме того, мужчине отмечали, что он добровольно уплатил штраф на основании действующего на тот момент постановления.

Истец утверждал, что после отмены постановления исчезли правовые основания для зачисления средств в бюджет, поэтому эти деньги должны быть возвращены.

Что решил суд

Ивано-Франковский городской суд согласился с мужчиной. Он отметил, что на момент уплаты штрафа правовые основания для этого были, однако после отмены постановления судом они утратили силу. Поэтому средства, которые государство удержало без надлежащей правовой основы, должны быть возвращены.

Суд удовлетворил иск и взыскал с Государственного бюджета 17 тысяч гривен и судебный сбор в пользу истца.

