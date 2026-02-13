В Днепропетровской области мужчина распространял данные о ТЦК в Viber

Мужчина с телефоном в руках. Фото иллюстративное: Pexels

В Днепропетровской области мужчина распространял в Viber информацию о местонахождении представителей территориального центра комплектования и полиции во время проведения мобилизации. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на приговор суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Распространение информации о ТЦК в Viber

В мае 2024 года у фигуранта возник умысел на совершение действий, направленных на распространение информации о перемещении, движении и расположении военнослужащих ТЦК с возможностью их идентификации на местности. Речь идет о городе Покров Днепропетровской области.

Мужчина с помощью своего мобильного телефона в Viber распространял сообщения с информацией о движении и расположении военных.

Для скрытия своей деятельности он ввел условные обозначения:

"планшет" и "леденец" означали сотрудников полиции;

"камуфляж", "зеленые", "кофеман" — военнослужащие.

Также подсудимый предусмотрел, что содержание сообщений будет содержать условные ориентиры, привязки к конкретным объектам или местности, что позволяло точно идентифицировать локацию.

Свою деятельность фигурант проводил более года.

Что решил суд

Действия мужчины квалифицировали как распространение информации о расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения.

Фигурант признал свою вину и раскаялся.

Его признали виновным в предъявленном ему обвинении и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Однако суд освободил его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок на три года.

Напомним, в Одессе судили мужчину, который передавал РФ координаты ВСУ и критической инфраструктуры.

Ранее в Харьковской области наказали мужчину, который после получения повестки уклонился от мобилизации.