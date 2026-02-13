Відео
Україна
Головна ТЦК Чоловік поширював інформацію про ТЦК у Viber — як покарав суд

Чоловік поширював інформацію про ТЦК у Viber — як покарав суд

Дата публікації: 13 лютого 2026 10:45
На Дніпропетровщині чоловік поширював дані про ТЦК у Viber
Чоловік з телефоном в руках. Фото ілюстративне: Pexels

У Дніпропетровській області чоловік поширював у Viber інформацію про місцеперебування представників територіального центру комплектування та поліції під час проведення мобілізації. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на вирок суду, який опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Поширення інформації про ТЦК у Viber

У травні 2024 року у фігуранта виник умисел на вчинення дій, які спрямовані на поширення інформації про переміщення, рух і розташування військовослужбовців ТЦК із можливістю їх ідентифікації на місцевості. Йдеться про місто Покров Дніпропетровської області.

Чоловік за допомогою свого мобільного телефону у Viber поширював повідомлення з інформацією про рух та розташування військових.

Для приховування своєї діяльності він запровадив умовні позначення: 

  • "планшет" та "льодяник" означали співробітників поліції;
  • "камуфляж", "зелені", "кофеман" — військовослужбовці.

Також підсудний передбачив, що зміст повідомлень міститиме умовні орієнтири, прив’язки до конкретних об’єктів чи місцевості, що дозволяло точно ідентифікувати локацію. 

Свою діяльність фігурант проводив понад рік.

Що вирішив суд

Дії чоловіка кваліфікували як поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану.

Фігурант визнав свою провину та розкаявся.

Його визнали винним у предʼявленому йому обвинуваченню та призначили покарання у вигляді позбавленні волі строком на пʼять років. Однак суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на три роки.

Нагадаємо, в Одесі судили чоловіка, який передавав РФ координати ЗСУ та критичної інфраструктури.

Раніше у Харківській області покарали чоловіка, який після отримання повістки ухилився від мобілізації.

поліція Україна Viber мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
