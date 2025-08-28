Відео
Головна ТЦК На Полтавщині судили чоловіка за відмову від ВЛК — як покарали

На Полтавщині судили чоловіка за відмову від ВЛК — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 10:02
Суд у Машівці засудив військовозобов’язаного за ухилення від обліку
Медичний запис. Фото ілюстративне: Freepik

Машівський районний суд Полтавської області визнав винним мешканця Полтави у вчиненні кримінального правопорушення. Йдеться про ухилення військовозобов’язаного від військового обліку після офіційного попередження.

Про це стало відомо зі судового вироку, який опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень

Читайте також:

Чоловік відмовився проходити ВЛК

Слідство встановило, що на початку лютого 2025 року обвинувачений, попереджений про відповідальність, відмовився від проходження військово-лікарської комісії, про що було складено відповідний акт.

У суді він визнав лише сам факт відмови, проте пояснював, що мав проблеми зі здоров’ям. Також заявляв, що під час затримання працівники військкомату застосували до нього силу, однак офіційних скарг чи заяв з цього приводу не подавав.

У ході розгляду справи свідки та відеозаписи підтвердили, що чоловік свідомо відмовився від направлення на ВЛК, відстрочки від мобілізації не мав. Суд дійшов висновку, що його вина доведена повністю.

При призначенні покарання врахували, що обвинувачений працює, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, а також частково визнав провину. Обставин, які б обтяжували покарання, не встановлено.

У результаті суд призначив йому штраф у максимальному розмірі, передбаченому санкцією статті, — 8 500 грн (500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Нагадаємо, адвокат пояснив, чи можуть оголосити в розшук громадян, які пройшли ВЛК.

Також додамо, що нещодавно на Полтавщині судили працівника ТЦК, який взяв хабар гранатою та ноутбуком із громадянина, який хотів уникнути мобілізації.

суд Полтавська область ВЛК ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
