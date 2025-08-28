Суд в Машевке осудил военнообязанного за уклонение от учета

На Полтавщине судили мужчину за отказ от ВВК — как наказали
Машевский районный суд Полтавской области признал виновным жителя Полтавы в совершении уголовного преступления. Речь идет об уклонении военнообязанного от воинского учета после официального предупреждения.
Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.
Мужчина отказался проходить ВВК
Следствие установило, что в начале февраля 2025 года обвиняемый, предупрежденный об ответственности, отказался от прохождения военно-врачебной комиссии, о чем был составлен соответствующий акт.
В суде он признал лишь сам факт отказа, однако объяснял, что имел проблемы со здоровьем. Также заявлял, что во время задержания работники военкомата применили к нему силу, однако официальных жалоб или заявлений по этому поводу не подавал.
В ходе рассмотрения дела свидетели и видеозаписи подтвердили, что мужчина сознательно отказался от направления на ВВК, отсрочки от мобилизации не имел. Суд пришел к выводу, что его вина доказана полностью.
При назначении наказания учли, что обвиняемый работает, ранее не привлекался к уголовной ответственности, а также частично признал вину. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.
В результате суд назначил ему штраф в максимальном размере, предусмотренном санкцией статьи — 8 500 грн (500 необлагаемых минимумов доходов граждан).
