Главная ТЦК На Полтавщине судили мужчину за отказ от ВВК — как наказали

На Полтавщине судили мужчину за отказ от ВВК — как наказали

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 10:02
Суд в Машевке осудил военнообязанного за уклонение от учета
Медицинская запись. Фото иллюстративное: Freepik

Машевский районный суд Полтавской области признал виновным жителя Полтавы в совершении уголовного преступления. Речь идет об уклонении военнообязанного от воинского учета после официального предупреждения.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Мужчина отказался проходить ВВК

Следствие установило, что в начале февраля 2025 года обвиняемый, предупрежденный об ответственности, отказался от прохождения военно-врачебной комиссии, о чем был составлен соответствующий акт.

В суде он признал лишь сам факт отказа, однако объяснял, что имел проблемы со здоровьем. Также заявлял, что во время задержания работники военкомата применили к нему силу, однако официальных жалоб или заявлений по этому поводу не подавал.

В ходе рассмотрения дела свидетели и видеозаписи подтвердили, что мужчина сознательно отказался от направления на ВВК, отсрочки от мобилизации не имел. Суд пришел к выводу, что его вина доказана полностью.

При назначении наказания учли, что обвиняемый работает, ранее не привлекался к уголовной ответственности, а также частично признал вину. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

В результате суд назначил ему штраф в максимальном размере, предусмотренном санкцией статьи — 8 500 грн (500 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Напомним, адвокат объяснил, могут ли объявить в розыск граждан, которые прошли ВВК.

Также добавим, что недавно на Полтавщине судили работника ТЦК, который взял взятку гранатой и ноутбуком с гражданина, который хотел избежать мобилизации.

суд Полтавская область ВВК ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
