Розшук після ВЛК - чи законний розшук від ТЦК

Якщо громадянин пройшов військово-лікарську комісію, його не можуть оголошувати у розшук. Якщо ж територіальний центр комплектування вчинив таким чином, ця дія є незаконною і має бути скасована.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Розшук після ВЛК

Військово-лікарська комісія — один із ключових елементів як військового обліку загалом, так і мобілізації в нинішніх умовах воєнного стану.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чому його оголосили у розшук, хоч він пройшов військово-лікарську комісію і взагалі має відстрочку від мобілізації.

"Якщо повідомлення у "Резерв+" пов'язане саме із непроходженням ВЛК, то потрібно з'ясовувати у ТЦК, на якій підставі з березня місяця даних про пройдену ВЛК й досі немає в Реєстрі", — порадив громадянину адвокат Юрій Айвазян, з чого починати процес з’ясування і вирішення проблеми.

Незаконність рішення ТЦК

Якщо ж громадянина справді оголосили у розшук саме через нібито непройдену військово-лікарську комісію, яку він насправді пройшов — таке рішення ТЦК має бути обов’язково скасоване як неправомірне.

"Тобто, по суті, повідомлення про розшук є незаконним, оскільки громадянин пройшов ВЛК", — підкреслив Айвазян.

Втім, у деяких випадках громадянам доводиться іти до суду з цією проблемою.

