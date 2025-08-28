Розыск после ВВК - законный ли розыск от ТЦК

Военно-врачебная комиссия. Фото: "МикВісті"

Если гражданин прошел военно-врачебную комиссию, его не могут объявлять в розыск. Если же территориальный центр комплектования поступил таким образом, это действие является незаконным и должно быть отменено.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Розыск после ВВК

Военно-врачебная комиссия — один из ключевых элементов как воинского учета в целом, так и мобилизации в нынешних условиях военного положения.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, почему его объявили в розыск, хотя он прошел военно-врачебную комиссию и вообще имеет отсрочку от мобилизации.

"Если сообщение в "Резерв+" связано именно с непрохождением ВВК, то нужно выяснять в ТЦК, на каком основании с марта месяца данных о пройденной ВВК до сих пор нет в Реестре", — посоветовал гражданину адвокат Юрий Айвазян, с чего начинать процесс выяснения и решения проблемы.

Незаконность решения ТЦК

Если же гражданина действительно объявили в розыск именно из-за якобы непройденной военно-врачебной комиссии, которую он на самом деле прошел — такое решение ТЦК должно быть обязательно отменено как неправомерное.

"То есть, по сути, сообщение о розыске является незаконным, поскольку гражданин прошел ВВК", — подчеркнул Айвазян.

Впрочем, в некоторых случаях гражданам приходится идти в суд с этой проблемой.

