На облік в новому ТЦК: які документи потрібні на житло

Військовий облік громадян в ТЦК. Фото: ХОТЦК

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають стати на облік в місцевому ТЦК після переїзду на нове місце проживання. На це закон відводить лише 7 днів. Крім паспорта та військово-облікового документу потрібно надати ще й документи на житло, наприклад, договір оренди чи довідку про місце проживання без реєстрації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік громадян і громадянок України

Військовий облік є обов’язком усіх громадян чоловічої статі віком від 17 до 60 років. Крім чоловіків, на обліку в ТЦК мають стояти і деякі жінки.

Це стосується, зокрема, тих громадянок України, які мають медичну чи фармацевтичну освіту. Також на військовому обліку мають перебувати жінки, які працюють у медичних закладах на відповідних посадах.

Громадяни мають стояти на обліку в територіальному центрі комплектування за місцем держреєстрації. Також можна стояти на обліку в ТЦК за місцем фактичного проживання, особливо ця норма стосується внутрішньо переміщених осіб.

Читайте також:

Документи на житло, потрібні в ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який змінює місце проживання. Він поцікавився, як швидко йому потрібно стати на облік і які документи треба мати при собі.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що цей процес є досить швидким. Юрист Владислав Дерій зазначив: "Після переїзду протягом 7 днів Вам потрібно стати на військовий облік в місцевому ТЦК".

Щодо списку документів, пояснив Дерій, крім ідентифікаційних документів (паспорт, ВОД), потрібно мати ще й підтвердження місця проживання. Це можуть бути договір оренди або документ про право власності на житло, або довідка про місце проживання без реєстрації (видається в ОСББ чи в місцевій раді), згода власників житла, право власності на житло, тощо.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як громадян повертають на військовий облік ТЦК.

Громадян, непридатних до військової служби, виключають з військового обліку. Але в останній час багато таких осіб були повернуті на облік. Іноді це відбувалося відразу після встановлення на телефон застосунку "Резерв+".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи може громадянин, виключений з військового обліку, вільно їздити Україною.

Якщо громадянин був виключений з військового обліку за станом здоров’я, його не можуть затримати на блокпості територіального центру комплектування. З собою такій особі достатньо мати військово-обліковий документ.