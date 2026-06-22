Регистрация в новом ТЦК: какие документы нужны для оформления жилья

Военный учет граждан в ТЦК. Фото: ХОТЦК

Граждане, состоящие на воинском учете, должны встать на учет в местном ТЦК после переезда на новое место жительства. На это законом отводится всего 7 дней. Помимо паспорта и военно-учетного документа необходимо предоставить также документы на жилье, например, договор аренды или справку о месте жительства без регистрации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет граждан и гражданок Украины

Военный учет является обязанностью всех граждан мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. Помимо мужчин, на учете в ТЦК должны состоять и некоторые женщины.

Это касается, в частности, тех гражданок Украины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование. Также на воинском учете должны состоять женщины, работающие в медицинских учреждениях на соответствующих должностях.

Граждане должны состоять на учете в территориальном центре комплектования по месту государственной регистрации. Также можно состоять на учете в ТЦК по месту фактического проживания, особенно эта норма касается внутренне перемещенных лиц.

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Документы на жилье, необходимые в ТЦК

К юристам обратился гражданин, меняющий место жительства. Он поинтересовался, как быстро ему нужно встать на учет и какие документы необходимо иметь при себе.

Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что этот процесс проходит достаточно быстро. Юрист Владислав Дерий отметил: "После переезда в течение 7 дней вам необходимо встать на воинский учет в местном ТЦК".

Что касается списка документов, пояснил Дерий, помимо удостоверений личности (паспорт, ВОД), необходимо иметь еще и подтверждение места проживания. Это могут быть договор аренды или документ о праве собственности на жилье, либо справка о месте проживания без регистрации (выдается в ОСМД или в местном совете), согласие владельцев жилья, право собственности на жилье и т. д.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как граждан возвращают на воинский учет в ТЦК.

Граждан, непригодных к военной службе, исключают из воинского учета. Но в последнее время многие из таких лиц были возвращены на учет. Иногда это происходило сразу после установки на телефон приложения "Резерв+".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, может ли гражданин, исключенный из воинского учета, свободно передвигаться по Украине.

Если гражданин был снят с воинского учета по состоянию здоровья, его не могут задержать на блокпосту территориального центра комплектования. Такому лицу достаточно иметь при себе воинско-учетный документ.