На Львівщині обмежено придатний чоловік проігнорував повістку — як його покарав суд

Працівник ТЦК та військовозобов'язаний. Фото: Reuters

У Львівській області чоловік, який є обмежено придатним до військової служби, проігнорував повістку до територіального центру комплектування. Його визнали винним та призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку суду йдеться, що мешканець Дрогобицького району у грудні минулого року пройшов військово-лікарську комісію. Там його визнали обмежено придатним.

Чоловіку вручили повістку про необхідність прийти у ТЦК через три дні, але він її проігнорував. Внаслідок цього порушили кримінальну справу.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що ВЛК визнала його обмежено придатним, а на відправку до місця служби не з’явився, оскільки має проблеми із зором та малолітню дитину.

Що вирішив суд

Суддя призначила чоловіку покарання у виді трьох років позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Вінницькій області чоловік відмовився від мобілізації після отримання повістки, оскільки вважав діяльність ТЦК незаконною.

Раніше працівник ТЦК припуститися помилки при оформленні документа для чоловіка. У результаті суд визнав українця невинним у ухиленні від мобілізації.