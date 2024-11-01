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Працівник ТЦК допустив помилку в документі — що вирішив суд

1 листопада 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Працівник ТЦК неправильно оформив документи чоловіку — кого суд визнав винним
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Працівник територіального центру комплектування неправильно оформив документ для чоловіка. Внаслідок цього суд визнав українця невинуватим в ухиленні від мобілізації.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Відповідно до обставин справи, чоловік, перебуваючи в пункті збору військовозобов’язаних, був визнаний придатним до служби після ВЛК. Він отримав контрольний талон мобілізаційного розпорядження, де поставив свій підпис, і був зарахований до команди для відправлення до військової частини.

Однак на зазначену в повістці дату та час для відправки у команду він ніби-то не прибув без поважних на те причин. Його дії було кваліфіковано за ст. 336 КК України як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

На судовому засіданні обвинувачений заперечив вину та пояснив, що 26 лютого 2022 року повернувся з Києва додому в с. Топчино. Під час візиту до магазину його затримала поліція та доставила до пункту збору військовозобов'язаних, де була присутня ВЛК.

Медичного огляду він не проходив, а лише повідомив про свої захворювання, включно з вродженою вадою серця, проблемами з психікою та перебуванням на обліку в нарколога. Оскільки чоловік вважав себе непридатним до служби, працівники пункту видали йому перепустку для виходу та попросили з'явитися наступного дня, але часу не вказали, і письмового повідомлення не надали. Мобілізаційного розпорядження він не отримував і не підписував, а працівники не складали акт про його відмову.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка невинуватим та виправдав його, адже в мобілізаційному розпорядженні дійсно не зазначено протягом якого часу необхідно з`явитися до ТЦК. У контрольному талоні мобілізаційного розпорядження є підпис, але відсутні дата і час його отримання.

У суді зазначили, що була порушена процедура щодо виклику особи належного вручення йому мобілізаційного розпорядження.

Також встановлено помилку працівників ТЦК при заповненні мобілізаційного розпорядження, а також акт про відмову в отриманні повістки працівниками не складався. 

Отже, відсутні докази того, що чоловіка своєчасно та належним чином повідомили про місце і час прибуття для відправки до військової частини, а також відсутні докази його відмови від отримання повістки.

Нагадаємо, у Львові лікаря-нарколога, який вимагав у військовослужбовця хабар за визнання його непридатним до служби, суд визнав винним та призначив покарання.

Також в Умані чоловік відмовився від бойової повістки з ТЦК, заявивши, що "не хоче помирати". Суд призначив йому покарання.

суд ТЦК та СП мобілізація судові рішення документи

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