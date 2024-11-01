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Работник ТЦК допустил ошибку в документе — что решил суд

1 ноября 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
Работник ТЦК неправильно оформил документы мужчине — кого суд признал виновным
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels
Виктория Козырь - редактор

Сотрудник территориального центра комплектования неправильно оформил документ для мужчины. В результате суд признал украинца невиновным в уклонении от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно обстоятельствам дела, мужчина, находясь в пункте сбора военнообязанных, был признан годным к службе после ВВК. Он получил контрольный талон мобилизационного распоряжения, где поставил свою подпись, и был зачислен в команду для отправки в воинскую часть.

Однако на указанную в повестке дату и время для отправки в команду он якобы не прибыл без уважительных на то причин. Его действия были квалифицированы по ст. 336 УК Украины как уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

На судебном заседании обвиняемый отрицал вину и объяснил, что 26 февраля 2022 года вернулся из Киева домой в с. Топчино. Во время визита в магазин его задержала полиция и доставила в пункт сбора военнообязанных, где присутствовала ВВК.

Медицинского осмотра он не проходил, а лишь сообщил о своих заболеваниях, включая врожденный порок сердца, проблемы с психикой и пребыванием на учете у нарколога. Поскольку мужчина считал себя непригодным к службе, работники пункта выдали ему пропуск для выхода и попросили явиться на следующий день, но времени не указали, и письменного уведомления не предоставили. Мобилизационного распоряжения он не получал и не подписывал, а работники не составляли акт о его отказе.

Что решил суд

Суд признал мужчину невиновным и оправдал его, ведь в мобилизационном распоряжении действительно не указано в течение какого времени необходимо явиться в ТЦК. В контрольном талоне мобилизационного распоряжения есть подпись, но отсутствуют дата и время его получения.

В суде отметили, что была нарушена процедура по вызову лица надлежащего вручения ему мобилизационного распоряжения.

Также установлена ошибка работников ТЦК при заполнении мобилизационного распоряжения, а также акт об отказе в получении повестки работниками не составлялся. 

Следовательно, отсутствуют доказательства того, что мужчина своевременно и должным образом сообщили о месте и времени прибытия для отправки в воинскую часть, а также отсутствуют доказательства его отказа от получения повестки.

Напомним, во Львове врача-нарколога, требовавшего у военнослужащего взятку за признание его непригодным к службе, суд признал виновным и назначил наказание.

Также в Умани мужчина отказался от боевой повестки из ТЦК, заявив, что "не хочет умирать". Суд назначил ему наказание.

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