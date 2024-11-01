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Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

1 листопада 2024 23:27
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Чи законні ТЦК в Україні — суд ухвалив рішення щодо чоловіка, який вважав військкомати нелегальними
Представники ТЦК. Ілюстративне фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Вінницькій області чоловік відмовився від мобілізації після отримання повістки. Він вважав Територіальні центри комплектування (ТЦК) незаконними.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловіка визнали придатним до військової служби. Він отримав бойову повістку від військкомату, проте мобілізаційні вимоги проігнорував.

На судовому засіданні фігурант пояснив, що вважає роботу ТЦК незаконною через відсутність закону про реформу військових комісаріатів. На його думку, нібито відсутність правових підстав для діяльності ТЦК позбавляє їх повноважень, а їхні вимоги він розцінює як порушення Конституції України.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Йому призначили покарання у вигляді трьох років іспитового терміну і відпустили на волю.

А в Умані Черкаської області чоловік проігнорував бойову повістку від Територіально центру комплектування (ТЦК), бо "не хотів помирати". Суд обрав для нього покарання.

Також ми писали, що військовий з Полтави самовільно залишив свою частину та поїхав додому. На суді він пояснив, що зробив це через хвору матір. 

суд ТЦК та СП мобілізація судові рішення Вінницька область повістки

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