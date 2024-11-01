Законны ли ТЦК в Украине — суд принял решение в отношении мужчины, который считал военкоматами нелегальными

Представители ТЦК. Иллюстративное фото: скриншот

В Винницкой области мужчина отказался от мобилизации после получения повестки. Он считал территориальные центры комплектования (ТЦК) незаконными.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчину сочли годным к военной службе. Он получил боевую повестку от военкомата, однако мобилизационные требования проигнорировал.

На судебном заседании фигурант объяснил, что считает работу ТЦК незаконной из-за отсутствия закона о реформе военных комиссариатов. По его мнению, якобы отсутствие правовых оснований деятельности ТЦК лишает их полномочий, а их требования он расценивает как нарушение Конституции Украины.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Ему назначили наказание в виде трех лет испытательного срока и отпустили на свободу.

А в Умани Черкасской области мужчина проигнорировал боевую повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК), потому что "не хотел умирать". Суд избрал для него наказание.

Также мы писали, что военный из Полтавы самовольно оставил свою часть и уехал домой. На суде он объяснил, что сделал это из-за больной матери.