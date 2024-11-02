На Львовщине ограниченно годный мужчина проигнорировал повестку — как его наказал суд

Работник ТЦК и военнообязанный. Фото: Reuters

Во Львовской области мужчина, который является ограниченно годным к военной службе, проигнорировал повестку в территориальный центр комплектования. Его признали виновным и назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре суда говорится, что житель Дрогобычского района в декабре прошлого года прошел военно-врачебную комиссию. Там его признали ограниченно годным.

Мужчине вручили повестку о необходимости прийти в ТЦК через три дня, но он ее проигнорировал. Вследствие этого начали уголовное дело.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и объяснил, что ВВК признала его ограниченно пригодным, а на отправку к месту службы не явился, поскольку имеет проблемы со зрением и малолетнего ребенка.

Что решил суд

Судья назначила мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор можно оспорить в апелляционном суде.

Напомним, в Винницкой области мужчина отказался от мобилизации после получения повестки, поскольку считал деятельность ТЦК незаконной.

Ранее работник ТЦК допустил ошибку при оформлении документа для мужчины. В результате суд признал украинца невиновным в уклонении от мобилизации.