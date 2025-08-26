На Кіровоградщині засудили чоловіка за неявку в ТЦК через проблеми зі здоров’ям

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Кіровоградській області суд покарав місцевого жителя за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Він стверджував в суді, що не пішов до ТЦК через проблеми зі здоров'ям і справді раніше мав статус обмежено-придатного.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обмежено-придатний чоловік отримав термін за неявку в ТЦК

Обвинувачений є уродженцем села Плетений Ташлик. Згідно із даними судової справи, чоловік отримав 6 січня 2025 року повістку з вимогою з’явитися наступного дня о 07:00 для відправки до військової частини.

Попри це, він свідомо не прибув до територіального центру комплектування і змовчав про причини неявки. Чоловік проходив військово-лікарську комісію і був визнаний обмежено придатним для служби у підрозділах забезпечення, логістики та медичних частинах, однак законних підстав для відстрочки не мав.

У суді обвинувачений визнав свою вину, пояснивши відмову з’явитися станом здоров’я, зокрема наявністю грижі. Також він додав в суді, що мав зробити МРТ, але йому не вистачило коштів. Також він зазначив, що офіційно не працює, а утримує господарство та худобу. Просив суд не позбавляти його волі.

Водночас суд звернув увагу на те, що обвинувачений, попри роз’яснення працівників ТЦК, умисно ухилився від виконання конституційного обов’язку захищати Батьківщину.

Окрім того, в суді звертали увагу, що він раніше не судимий, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, за місцем проживання характеризується позитивно, не перебуває на обліку в нарколога, однак з 2023 року знаходиться на обліку в психіатра.

Попри повне визнання вини, суд не визнав поведінку підсудного щирим каяттям, оскільки він продовжує ухилятися від служби. В кінцевому результаті суд призначив йому мінімальне покарання у межах санкції статті — три роки позбавлення волі.

