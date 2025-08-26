Чоловік хотів служити, але суд виніс йому вирок через неявку за повісткою

Черга військовозобов'язаних в ТЦК. Фото: Коростенський ТЦК

На Сумщині суд виніс вирок чоловікові, який не з'явився по повістці. При чому, сам чоловік неодноразово ходив в ТЦК, але його так і не взяли на службу.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

На суді підсудний визнав свою вину та пояснив причини свого ухилення від призову. Він послався на сімейні обставини: хворобу сина та необхідність догляду за іншою дитиною, а також на стан здоров'я, який, за його словами, не дозволяє йому виконувати важку роботу.

Попри те що підсудний висловив бажання пройти військову службу і неодноразово звертався до територіального центру комплектування (ТЦК) та служби призовних комісій, його не прийняли на службу.

Представник ТЦК підтвердив, що підсудний не з'явився у вказаний час, після чого було направлено повідомлення про кримінальне правопорушення до поліції.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді одного року іспитового терміну. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.

Раніше стало відомо, що суд Вінницької області визнав винним чоловіка, який ухилився від мобілізації. Військовозобов'язаний за станом здоров'я був запрошений служити у ТЦК, але не з'явився по повістці.

Також на Вінничині оголосили вирок чоловікові у справі щодо ухилення від призову. Він заявив у суді, що його змусили підписати повістку.