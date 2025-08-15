Відео
Україна
Головна ТЦК На Вінниччині судили чоловіка, який ховався від ТЦК в магазині

На Вінниччині судили чоловіка, який ховався від ТЦК в магазині

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 10:02
На Вінниччині засудили чоловіка за ухилення від мобілізації
Працівники ТЦК та поліція. Фото ілюстративне: Четверта влада

У Томашпільському районному суді Вінницької області оголосили вирок у справі щодо ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік заявив у суді, що його змусили підписати повістку.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Чоловік намагався уникнути мобілізації

На лаві підсудних опинився мешканець Закарпаття, військовозобов’язаний чоловік, який за рішенням військово-лікарської комісії від 22 жовтня 2024 року був визнаний придатним до служби та отримав під підпис бойову повістку з вимогою прибути наступного дня на вирушення до військової частини. Однак у визначений час він не з’явився, не маючи законних підстав для відстрочки.

У суді обвинувачений визнав, що повістку підписував, але стверджував, що зробив це під тиском і в стані поганого самопочуття після конфлікту з працівниками поліції та РТЦК та СП. Він наполягав, що вважає норми мобілізаційного законодавства неконституційними, а також посилався на необхідність підтримки хворої дружини та на власні релігійні переконання. 

Свідки з боку військкомату підтвердили, що чоловікові було видано направлення на ВЛК, за результатами якої його придатність не викликала сумнівів, і що він власноруч підписав бойову повістку із зазначенням дати та часу відправки. Жодних неправомірних дій щодо нього, за словами свідків, не було, а після неявки за повісткою він перестав виходити на зв’язок.

Суд, дослідивши показання сторін і письмові докази, дійшов висновку, що обвинувачений умисно ухилився від призову під час мобілізації, чим порушив процес комплектування Збройних сил України. 

Внаслідок цього чоловіка визнано винним за ст. 336 КК України та призначено три роки позбавлення волі з відбуванням покарання у місцях позбавлення волі. Строк рахуватиметься з моменту його затримання для виконання вироку.

Нагадаємо, на Кіровоградщині судили жінку, яка у месенджері зашифрованими повідомленнями сповіщала про рейди ТЦК.

А в Хмельницькій області судили чоловіка, який уникав мобілізації через релігійні переконання

суд Вінницька область мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
