Главная ТЦК На Винниччине судили мужчину, который прятался от ТЦК в магазине

На Винниччине судили мужчину, который прятался от ТЦК в магазине

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 10:02
В Винницкой области осудили мужчину за уклонение от мобилизации
Работники ТЦК и полиция. Фото иллюстративное: Четвертая власть

В Томашпольском районном суде Винницкой области объявили приговор по делу об уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Мужчина заявил в суде, что его заставили подписать повестку.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Мужчина пытался избежать мобилизации

На скамье подсудимых оказался житель Закарпатья, военнообязанный мужчина, который, по решению военно-врачебной комиссии от 22 октября 2024 года, был признан годным к службе и получил под подпись боевую повестку с требованием прибыть на следующий день на отправку в воинскую часть. Однако в назначенное время он не явился, не имея законных оснований для отсрочки.

В суде обвиняемый признал, что повестку подписывал, но утверждал, что сделал это под давлением и в состоянии плохого самочувствия после конфликта с работниками полиции и РТЦК и СП. Он настаивал, что считает нормы мобилизационного законодательства неконституционными, а также ссылался на необходимость поддержки больной жены и на собственные религиозные убеждения.

Свидетели со стороны военкомата подтвердили, что мужчине было выдано направление на ВВК, по результатам которой его пригодность не вызывала сомнений, и что он собственноручно подписал боевую повестку с указанием даты и времени отправки. Никаких неправомерных действий в отношении него, по словам свидетелей, не было, а после неявки по повестке он перестал выходить на связь.

Суд, исследовав показания сторон и письменные доказательства, пришел к выводу, что обвиняемый умышленно уклонился от призыва по мобилизации, чем нарушил процесс комплектования Вооруженных Сил Украины.

В результате мужчина признан виновным по ст. 336 УК Украины и назначено три года лишения свободы с отбыванием наказания в местах лишения свободы. Срок будет считаться с момента его задержания для исполнения приговора.

Напомним, на Кировоградщине судили женщину, которая в мессенджере зашифрованными сообщениями извещала о рейдах ТЦК.

А в Хмельницкой области судили мужчину, который избегал мобилизации из-за религиозных убеждений.

суд Винницкая область мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
