В Винницкой области осудили мужчину за уклонение от мобилизации

В Томашпольском районном суде Винницкой области объявили приговор по делу об уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Мужчина заявил в суде, что его заставили подписать повестку.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Мужчина пытался избежать мобилизации

На скамье подсудимых оказался житель Закарпатья, военнообязанный мужчина, который, по решению военно-врачебной комиссии от 22 октября 2024 года, был признан годным к службе и получил под подпись боевую повестку с требованием прибыть на следующий день на отправку в воинскую часть. Однако в назначенное время он не явился, не имея законных оснований для отсрочки.

В суде обвиняемый признал, что повестку подписывал, но утверждал, что сделал это под давлением и в состоянии плохого самочувствия после конфликта с работниками полиции и РТЦК и СП. Он настаивал, что считает нормы мобилизационного законодательства неконституционными, а также ссылался на необходимость поддержки больной жены и на собственные религиозные убеждения.

Свидетели со стороны военкомата подтвердили, что мужчине было выдано направление на ВВК, по результатам которой его пригодность не вызывала сомнений, и что он собственноручно подписал боевую повестку с указанием даты и времени отправки. Никаких неправомерных действий в отношении него, по словам свидетелей, не было, а после неявки по повестке он перестал выходить на связь.

Суд, исследовав показания сторон и письменные доказательства, пришел к выводу, что обвиняемый умышленно уклонился от призыва по мобилизации, чем нарушил процесс комплектования Вооруженных Сил Украины.

В результате мужчина признан виновным по ст. 336 УК Украины и назначено три года лишения свободы с отбыванием наказания в местах лишения свободы. Срок будет считаться с момента его задержания для исполнения приговора.

